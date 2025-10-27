El mercado festeja el triunfo de Milei y crecen las expectativas

El mercado financiero celebra la victoria inesperada y rotunda del oficialismo liderado por Javier Milei en los comicios legislativos. La Libertad Avanza (LLA) superó el 40% de los votos a nivel nacional, lo que le permitirá fortalecer su presencia en el Congreso a partir del 10 de diciembre.

En las operaciones previas a la apertura, las acciones argentinas negociadas en Wall Street mostraron un alza explosiva de hasta el 36%. Por su parte, el dólar cripto, un indicador temprano de la tendencia cambiaria para el lunes, descendió un 7% en comparación con su cotización del domingo por la mañana.

Una vez que abran las operaciones regulares, se podrá evaluar con mayor exactitud la repercusión sobre el dólar oficial, las cotizaciones financieras (MEP y CCL), así como en el valor de las acciones, los bonos y el riesgo país.

En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a Javier Milei tras el categórico triunfo electoral de su coalición. “El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”, afirmó. Este gesto subraya la consolidación del apoyo político de Washington en un contexto de mayor acercamiento bilateral.

El resultado electoral otorgó un sólido espaldarazo al oficialismo, al lograr más del 40% de los sufragios en todo el territorio. LLA se impuso en 16 jurisdicciones, incluida la provincia de Buenos Aires, dejando a Fuerza Patria en la segunda posición.

Puntos Clave del Impacto Post-Electoral