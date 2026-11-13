El Mercado Artesanal Mendocino inauguró un espacio para recuperar su historia y sus tradiciones

El Mercado Artesanal Mendocino celebró su 49° aniversario con la inauguración de un espacio histórico destinado a rescatar su trayectoria y reconocer el aporte de los artesanos a la identidad cultural de Mendoza. La actividad contó con la presencia del intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, quien recorrió la exposición y conversó con los trabajadores que participaron de la celebración.

La apertura se realizó con un corte de cintas del que también participaron Lorena Meschini, directora de Economía Social de la Provincia; Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza; Santiago Suárez, jefe de Gabinete del Ministerio de Gobierno, y Yamila Meljim, secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, entre otras autoridades.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

Durante la visita, Suarez destacó la importancia de acompañar a los artesanos y generar espacios para que puedan mostrar sus producciones. También señaló el valor de los conocimientos y oficios que se transmiten de generación en generación y que forman parte de la identidad mendocina.

En ese sentido, remarcó que el trabajo artesanal representa a distintos territorios de la provincia, desde Lavalle hasta Malargüe y desde el Este mendocino hasta la zona de montaña. Además, expresó la intención de incorporar la Ruta Provincial de Artesanos y Emprendedores a las distintas propuestas y actividades que organiza la Ciudad, como las ferias del Parque Central y el Portal Alameda.

La celebración reunió a alrededor de 30 artesanos y ofreció una programación abierta al público con exposición y venta de productos, talleres gratuitos sobre saberes ancestrales, música, danzas folclóricas y visitas guiadas.