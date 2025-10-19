Search
Instagram Facebook Twitter
199343_620
Día de la Madre

El mensaje por el Día de la Madre de Nik que compartió Javier Milei

El mandatario utilizó una viñeta para enviar sus deseos en el día en el que se festeja la maternidad en el país.

El presidente Javier Milei saludó esta mañana a las madres en su día y utilizó una viñeta del dibujante Nik Gaturro, alienado con la administración libertaria, para expresar el mensaje. A través de sus redes sociales, el mandatario felicitó a todas las madres del país. 

“FELIZ DÍA DE LA MADRE…!!!”, expresó en una breve publicación que incluye una viñeta de Gaturro, en la que destacan la presencia materna en todas las etapas de la vida. 

Asimismo, el Presidente compartió un polémico posteo de la cuenta de X de Casa Rosada, en el que se plantea el rol de las madres como “el pilar insustituible” de la familia. “La Casa Rosada les desea un muy feliz día a todas las madres argentinas”, celebraron.

“Ellas son el pilar insustituible de la familia y quienes transmiten los valores que nos hacen grandes como Nación”, completaron además, lo que generó una rápida viralización y la respuesta de los usuarios de la red social X.

ETIQUETAS:

Javier Mileidia de la madreGaturro

+ Noticias

Día de la Madre

El mensaje por el Día de la Madre de Nik que compartió Javier Milei

Por: Agustin Zamora

atención

Mendoza pondrá el transporte público gratuito para los electores durante el domingo de elecciones

Por: Redacción NDI

repitió

Tunuyán: cayó nuevamente un vendedor de drogas, a cuatro meses de su última detención

Por: Redacción NDI

Declaraciones

A una semana de las elecciones, Cornejo se entusiasma con un triunfo en Mendoza

Por: Redacción NDI

servicio meteorológico

Cómo estará el tiempo este domingo Día de la Madre en Mendoza

Por: Redacción NDI

INSACIABLE

Show de Lionel Messi: con un hat trick, el Diez comandó una nueva victoria del Inter Miami

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter