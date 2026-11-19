Con un fuerte llamado a acelerar los tiempos procesales y modernizar la gestión de los tribunales, el gobernador Alfredo Cornejo dejó inaugurado en la capital mendocina el Encuentro Nacional de la Defensa Pública “ANDES 2026”.

La convocatoria, que reúne durante este jueves 19 y viernes 20 de noviembre en el Hotel Diplomatic a magistrados, defensores y autoridades judiciales de todo el país, funciona como un ámbito federal para debatir sobre el funcionamiento del servicio de justicia.

Durante su exposición, Cornejo subrayó que la utilidad de estas cumbres federales se mide por su impacto concreto en la ciudadanía. Si bien reconoció que cada distrito administra presupuestos y estructuras dispares, remarcó que los obstáculos cotidianos suelen repetirse y pueden superarse mediante el aprendizaje mutuo entre jurisdicciones.

El impacto de las demoras y el equilibrio en el fuero penal

Para el jefe del Ejecutivo provincial, la demanda social hacia los poderes del Estado pasa hoy por la eficiencia operativa y la respuesta a tiempo. Advirtió que cuando un expediente se dilata sin resolución, no solo se resiente la estadística institucional, sino que se profundiza el conflicto humano y se vulneran derechos de personas que atraviesan situaciones críticas.

“Hablar de acceso a la justicia también es hablar de calidad, de eficiencia y de rapidez”, enfatizó Cornejo, tras recordar que detrás de cada causa hay ciudadanos que necesitan entender su situación procesal y contar con patrocinio técnico calificado.

En el plano estrictamente penal, el gobernador planteó que la eficacia en la persecución del delito y el acompañamiento a las víctimas deben convivir sin tensiones con las garantías constitucionales. Sostuvo que la legitimidad de cualquier sentencia ante la opinión pública depende de que exista una investigación acusatoria firme, una defensa técnica idónea y el estricto resguardo del debido proceso y la presunción de inocencia.

Balance a diez años de la Ley 8928 y el modelo penal juvenil

La realización de ANDES 2026 en territorio mendocino coincide con el décimo aniversario de la Ley 8928, normativa impulsada durante la primera gobernación de Cornejo y aprobada con amplio consenso político para dotar de autonomía funcional y conducción propia al Ministerio Público de la Defensa y Pupilar.

El mandatario reivindicó aquella decisión institucional y reconoció la labor sostenida durante una década por los equipos profesionales en las cuatro circunscripciones judiciales de la provincia, cuyo radio de acción abarca:

La asistencia técnica en procesos penales.

La intervención especializada en la Justicia Penal Juvenil.

La resolución de conflictos familiares y el resguardo de niñas, niños y adolescentes.

La representación legal de personas con capacidad restringida.

En esa misma línea, puso como ejemplo de gestión la reforma provincial en materia de Justicia Penal Juvenil, elaborada en conjunto con el Ministerio de Seguridad y Justicia en sintonía con los lineamientos nacionales. Según indicó, el esquema procesal vigente en Mendoza ya es observado como referencia por otras provincias debido a su nivel de especialización.

Hacia el tramo final de su discurso, Cornejo vinculó la modernización judicial con el escenario de restricción fiscal que atraviesa el sector público. Propuso intensificar el uso de herramientas digitales para agilizar trámites y acercar las oficinas judiciales a los vecinos, pero insistió especialmente en la necesidad de producir estadísticas confiables.