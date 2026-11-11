El mendocino Marcelo Colombo despegó a la Iglesia del escándalo de la carpa VIP en la misa del Papa

La polémica por la carpa VIP instalada durante la multitudinaria misa del papa León XIV en Buenos Aires sumó un nuevo capítulo. Esta vez fue el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, quien salió a aclarar que la Iglesia desconocía la existencia del espacio exclusivo destinado a funcionarios, empresarios y celebridades.

En declaraciones radiales, el religioso aseguró que la instalación de la carpa “no estaba prevista” dentro de la organización eclesiástica y reconoció que su existencia sorprendió a las autoridades religiosas.

“No nos enteramos porque llegamos justo para la celebración y la organización nuestra no tenía ninguna previsión en ese sentido. Nos tomó de sorpresa todo lo posterior”, explicó Colombo.

Marcelo Colombo buscó despegar a la Iglesia de la polémica

El arzobispo mendocino sostuvo que desconocía los detalles de la instalación del sector VIP, ubicado detrás del escenario de la celebración realizada en el Monumento de los Españoles.

Según explicó, su participación estuvo concentrada en las actividades religiosas y en acompañar el mensaje del Pontífice.

“Yo no estaba al tanto. Me enteré después, porque no formaba parte de la organización directa. Lo nuestro eran las celebraciones y los contenidos”, señaló.

Sin embargo, Colombo también manifestó su preocupación por el impacto que tuvo el escándalo sobre la visita papal.

“El dolor nuestro es que no se pierda lo central del mensaje mirando cosas que le quitan lucimiento a algo brillante”, expresó.

Una misa para todos, pero con privilegios para algunos

La controversia estalló después de conocerse que, mientras miles de fieles permanecían a la intemperie y soportaban el calor para participar de la celebración, un grupo de aproximadamente 250 invitados especiales disponía de aire acondicionado, baños exclusivos y servicio de catering.

Entre los asistentes al sector reservado figuraron funcionarios nacionales, legisladores, empresarios y personalidades del espectáculo, como Pampita, Yanina Latorre y Valeria Mazza.

La producción del evento estuvo a cargo de DF Entertainment, contratada por la Jefatura de Gabinete de la Nación, en el marco de una organización cuyo presupuesto general rondó los 8.700 millones de pesos.

Por su parte, buena parte de las invitaciones a celebridades fueron gestionadas desde el Gobierno porteño, encabezado por Jorge Macri.

La existencia de este espacio privilegiado generó fuertes cuestionamientos por el contraste entre las comodidades ofrecidas a un grupo reducido y las condiciones que debieron afrontar los fieles, en una celebración religiosa atravesada por mensajes de humildad, austeridad e igualdad.

Colombo evitó profundizar en las responsabilidades políticas de la organización, aunque dejó una definición sobre el malestar generado: “La sociedad se pronunció sobre eso”.