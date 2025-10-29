El mendocino de 94 años que enamoró a la Rosalía con su reacción viral: “Qué bonita chica”

Un mendocino de 94 años logró conquistar a Rosalía sin moverse de su casa. Enrique Mampel, ex médico cirujano y amante de la música, se volvió protagonista de una historia que recorrió el mundo digital luego de que su nieta, la periodista Agustina Agost, compartiera en TikTok su reacción ante el nuevo lanzamiento de la artista española.

La grabación muestra a Mampel escuchando “Berghain”, el primer adelanto del nuevo disco de Rosalía, Lux, que cuenta con la participación de Björk, Yves Tumor y la Orquesta Sinfónica de Londres. Apenas unos segundos después de oír el tema, Enrique se entusiasma y exclama con emoción: “Magnífico. Muy lindo. Muy emocionante. Precioso. ¿Cómo se llama la chica?”

Cuando Agustina le responde que se trata de Rosalía, él no duda en halagarla: “¡Qué bonita chica! Hermoso, el video precioso y la música es estupenda. Ella es una personalidad bárbara. Muy emocionante.”

El video, publicado por Agost en su cuenta @agustinagost, se volvió viral en cuestión de horas, acumulando miles de visualizaciones y comentarios. Pero lo más inesperado ocurrió poco después: la propia Rosalía vio el clip y respondió con ternura. Desde su cuenta oficial, la cantante comentó: “Jo me muero, dile que gracias porfa.”

En diálogo con MDZ Show, Agustina contó cómo reaccionó su abuelo al enterarse de la respuesta de la artista: “Le conté hace un ratito por teléfono y estaba re contento de que Rosalía le hubiera mandado saludos, jaja.” Entre risas, también reveló que Enrique le pidió que “la convenzan para que venga a Mendoza”.

Con su simpatía, espontaneidad y mirada sensible, Enrique Mampel logró algo que millones de fans sueñan: ganarse el corazón de Rosalía. Una historia simple y luminosa que demuestra que la emoción no tiene edad.