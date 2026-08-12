El médico que dañó la Pampa del Leoncito con su camioneta es sanjuanino: por qué se decía que era mendocino

El sábado pasado un médico quedó en el foco de las críticas luego de que ingresara de manera ilegal con su camioneta a la Pampa del Leoncito, en Calingasta, San Juan, y provocara severos daños en el área protegida, los cuales -indican los especialistas- tardarán años en repararse. La persona involucrada es Agustín Añó, quien inicialmente fue identificado como mendocino.

Sin embargo, en las últimas horas trascendió que en realidad es oriundo de la provincia de San Juan.

Por qué se decía que era mendocino

Aunque nació en San Juan y vivió en esa provincia hasta terminar la escuela secundaria, buena parte de la trayectoria de Añó está vinculada con Mendoza. Esa relación hizo que en un primer momento fuera identificado como mendocino.

Según indicó MDZ, a los 18 años se mudó a Mendoza para estudiar Medicina en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Durante su etapa universitaria también militó en la Franja Morada.

El medio antes citado detalla que su actividad profesional continuó desarrollándose principalmente en la provincia. Fue subdirector asistencial del Hospital El Carmen. Allí estuvo a cargo del Servicio de Nefrología de ese establecimiento.

Quién es Agustín Añó, el médico señalado por el daño

Añó tiene 46 años y es nefrólogo, especialidad médica que se encarga de la prevención, el estudio y el tratamiento de las enfermedades renales.

Su historia profesional cuenta con un paso como subdirector asistencial del Hospital El Carmen, donde estuvo a cargo del Servicio de Nefrología.

En los últimos años también extendió su actividad profesional a Chile. En 2024 obtuvo allí la especialización en medicina interna otorgada por la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas.

Además, figura registrado como profesional en la Red Salud Santiago y en la Clínica Dávila, donde declara más de 20 años de experiencia. También cuenta con el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina aprobado.

Cómo fue el ingreso a la Pampa del Leoncito

El episodio que puso a Añó en el centro de la escena ocurrió el sábado por la tarde. El médico ingresó con una camioneta a la planicie mediante un acceso ilegal y avanzó aproximadamente 1,5 kilómetros dentro del área protegida.

De acuerdo con la información disponible, habría evadido el control de Gendarmería antes de avanzar por la zona. El recorrido terminó cuando la camioneta quedó atrapada en el barro.

El médico abandonó el vehículo y se retiró del lugar en una moto que transportaba en la caja de la camioneta. Sin embargo, tras la repercusión del hecho, el martes se presentó ante la Justicia y prestó declaración por lo ocurrido.

Cabe resaltar que el vehículo continúa enterrado en la Pampa del Leoncito y las autoridades estiman que podrían necesitar hasta seis meses para retirarlo. La extracción deberá realizarse bajo custodia para evitar que la maniobra genere nuevos daños sobre el terreno.

Desde la intendencia de Calingasta buscan que la contravención, que contempla una multa máxima de $1.000.000, pase al fuero penal. La intención es que el episodio derive en una sanción que consideren ejemplificadora. Por ahora, el expediente se tramita en el Juzgado de Paz.