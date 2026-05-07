Search
Instagram Facebook Twitter
soja
Informe

El mapa de las exportaciones: en qué lugar está Mendoza

Mendoza se mantiene en un grupo intermedio de relevancia consolidada.

Un exhaustivo informe de la Universidad Austral puso bajo la lupa el desempeño exportador de las provincias argentinas durante la última década (2015-2025). Los resultados exponen una Argentina de dos velocidades: una impulsada por el boom del crudo y el litio, y otra que lucha por sostener su competitividad ante los cambios globales.

Mendoza en el tablero nacional

Aunque el estudio destaca crecimientos meteóricos en el sur y el norte, Mendoza se mantiene en un grupo intermedio de relevancia consolidada. La provincia integra el lote que exporta entre u$s 300 y u$s 800 millones, situándose junto a distritos mineros y agrícolas como San Juan, Salta y Entre Ríos.

Para la región de Cuyo, el informe advierte un desafío crucial: la necesidad de acompañar una transición productiva. A diferencia del modelo de Neuquén —que pasó de ser un actor marginal a la cuarta potencia exportadora del país gracias a Vaca Muerta—, Mendoza enfrenta el reto de añadir valor agregado para no perder terreno frente al avance de los sectores de energía y minería que hoy lideran el ranking nacional.

La radiografía muestra una reconfiguración geográfica del comercio exterior:

  • El fenómeno Neuquén: Su crecimiento fue del 3.230%. En 2015 apenas representaba el 0,25% de las ventas nacionales; hoy genera el 5,2% del total, con el petróleo crudo explicando el 84% de sus ingresos.
  • El empuje del litio: Jujuy escaló un 309%, transformando su matriz productiva en menos de diez años.
  • La caída del NOA: En la otra cara de la moneda, Catamarca (-31%) y La Rioja (-29%) sufrieron fuertes contracciones, evidenciando la volatilidad de sus sectores económicos y dificultades para capturar las nuevas inversiones mineras.

Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba siguen liderando el volumen total, concentrando la mayor parte de las divisas. Sin embargo, su hegemonía en el “agregado” ha cedido terreno: la Región Pampeana pasó de representar el 78% del total nacional al 72,9%, mientras que la Patagonia escaló casi siete puntos porcentuales gracias a los combustibles.

ProvinciaExportaciones Q1 2026 (u$s Millones)Participación sobre el total
Buenos Aires7.03932,2%
Santa Fe4.03118,4%
Córdoba2.63512,1%
Neuquén1.4686,7%

Perspectivas para 2026

El arranque de este año muestra signos positivos para el comercio exterior general, con un alza del 16,9% en el primer trimestre. La composición de las ventas sigue equilibrada entre manufacturas de origen agropecuario (31%), productos primarios (28%) y manufacturas industriales (28%), con la energía (13%) ganando una relevancia histórica que promete seguir reescribiendo el mapa económico del país.

ETIQUETAS:

exportacionesenergíaMendoza

+ Noticias

Informe

El mapa de las exportaciones: en qué lugar está Mendoza

Por: Redacción NDI

servicio meteorológico

Sigue la alerta por Zonda y así estará el tiempo este jueves en Mendoza

Por: Redacción NDI

¡HISTÓRICO!

De cabeza a octavos: Independiente Rivadavia empató con Fluminense está en la siguiente ronda de La Libertadores

Por: Redacción NDI

incentivo

Un municipio amplía el estacionamiento medido: las zonas y los horarios

Por: Redacción NDI

capacitación obligatoria

Manipulación de alimentos en Tupungato: fechas, requisitos y cómo inscribirte paso a paso

Por: Redacción NDI

EMOCIONANTE

Abren inscripciones para el taller de cine “Tu héroe” en la Ciudad de Mendoza

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter