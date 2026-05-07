El mapa de las exportaciones: en qué lugar está Mendoza

Un exhaustivo informe de la Universidad Austral puso bajo la lupa el desempeño exportador de las provincias argentinas durante la última década (2015-2025). Los resultados exponen una Argentina de dos velocidades: una impulsada por el boom del crudo y el litio, y otra que lucha por sostener su competitividad ante los cambios globales.

Mendoza en el tablero nacional

Aunque el estudio destaca crecimientos meteóricos en el sur y el norte, Mendoza se mantiene en un grupo intermedio de relevancia consolidada. La provincia integra el lote que exporta entre u$s 300 y u$s 800 millones, situándose junto a distritos mineros y agrícolas como San Juan, Salta y Entre Ríos.

Para la región de Cuyo, el informe advierte un desafío crucial: la necesidad de acompañar una transición productiva. A diferencia del modelo de Neuquén —que pasó de ser un actor marginal a la cuarta potencia exportadora del país gracias a Vaca Muerta—, Mendoza enfrenta el reto de añadir valor agregado para no perder terreno frente al avance de los sectores de energía y minería que hoy lideran el ranking nacional.

La radiografía muestra una reconfiguración geográfica del comercio exterior:

El fenómeno Neuquén: Su crecimiento fue del 3.230%. En 2015 apenas representaba el 0,25% de las ventas nacionales; hoy genera el 5,2% del total, con el petróleo crudo explicando el 84% de sus ingresos.

El empuje del litio: Jujuy escaló un 309%, transformando su matriz productiva en menos de diez años.

La caída del NOA: En la otra cara de la moneda, Catamarca (-31%) y La Rioja (-29%) sufrieron fuertes contracciones, evidenciando la volatilidad de sus sectores económicos y dificultades para capturar las nuevas inversiones mineras.



Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba siguen liderando el volumen total, concentrando la mayor parte de las divisas. Sin embargo, su hegemonía en el “agregado” ha cedido terreno: la Región Pampeana pasó de representar el 78% del total nacional al 72,9%, mientras que la Patagonia escaló casi siete puntos porcentuales gracias a los combustibles.

Provincia Exportaciones Q1 2026 (u$s Millones) Participación sobre el total Buenos Aires 7.039 32,2% Santa Fe 4.031 18,4% Córdoba 2.635 12,1% Neuquén 1.468 6,7%

Perspectivas para 2026

El arranque de este año muestra signos positivos para el comercio exterior general, con un alza del 16,9% en el primer trimestre. La composición de las ventas sigue equilibrada entre manufacturas de origen agropecuario (31%), productos primarios (28%) y manufacturas industriales (28%), con la energía (13%) ganando una relevancia histórica que promete seguir reescribiendo el mapa económico del país.