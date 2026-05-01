El lunes vuelve a abrir la sala de periodistas en la Casa Rosada

Los periodistas acreditados en la Casa Rosada podrán volver a ingresar a la sala de prensa este lunes, luego de que la misma estuviera cerrada durante una semana entera.

Según publicó la Agencia Noticias Argentinas, “se habilita el ingreso a los periodistas a la Casa Rosada de este lunes a la sala de prensa”, aclarando que habrá lugares habilitados para que puedan moverse y otros permanecerán acotados.

Además, se anuncia que para este lunes habrá una conferencia de prensa, a las 11 de la mañana, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Todavía no se informó si habrá preguntas y de haberlas si se sortearán los periodistas.