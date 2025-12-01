El lunes no habrá actividades en Casa de Gobierno: ¿por qué?

Este domingo, el Gobierno de Mendoza informó que el lunes 1 de diciembre no habrá ningún tipo de actividad en la Casa de Gobierno, por lo que no se desarrollarán tareas administrativas ni se atenderá al público.

La medida responde a un inconveniente de tipo técnico en el sistema hídrico del edificio, el cual fue detectado este domingo y afecta a distintos sectores de Casa de Gobierno.

La decisión de suspender las actividades fue confirmada mediante un comunicado oficial, en el cual se asegura que “los equipos técnicos ya se encuentran trabajando para restablecer las condiciones de funcionamiento con la mayor celeridad posible“.

Según se detalló, las tareas de reparación requieren la interrupción temporal de los servicios de energía y de agua.

Si bien no se detalla cuándo se retomarán las tareas que se realizan de manera habitual en Casa de Gobierno, el texto concluye afirmando que “se comunicará oportunamente la normalización de las actividades“.