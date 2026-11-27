Luego de la sorpresiva salida de Darío Franco, el Lobo mendocino confirmó el regreso de Luca Marcogiuseppe, quien tendrá su segundo ciclo al frente del plantel profesional. El entrenador asumirá el desafío de conducir al equipo durante la Liga Profesional.

La institución blanquinegra oficializó la contratación de Luca Marcogiuseppe, quien volverá a ponerse al frente del plantel profesional para afrontar la temporada 2027.

La confirmación llegó apenas un día después de que el club anunciara la salida del entrenador una vez finalizado su contrato. De esta manera, la dirigencia mensana se movió rápidamente y apostó por un viejo conocido para iniciar un nuevo proyecto deportivo en Primera División.

A través de sus canales oficiales, Gimnasia presentó al entrenador con un mensaje que rápidamente despertó la atención de los hinchas: «¡Bienvenido nuevamente, Tano! Gimnasia y Esgrima informa que Luca Marcogiuseppe es el nuevo director técnico de nuestro plantel profesional de cara a la temporada 2027».

¡Bienvenido nuevamente, Tano!



Gimnasia y Esgrima informa que Luca Marcogiuseppe es el nuevo director técnico de nuestro plantel profesional de cara a la temporada 2027.#VamosLobo pic.twitter.com/3vxOp7nfHP — Gimnasia y Esgrima Mza (@GimnasiaMendoza) November 27, 2026

Luca Marcogiuseppe vuelve a Gimnasia de Mendoza: su primer ciclo en el club

El entrenador entrerriano tendrá su segunda oportunidad al frente del Lobo. Su anterior paso por Mendoza se produjo durante 2022, cuando Gimnasia competía en la Primera Nacional y buscaba el ascenso a la máxima categoría.

En aquella temporada, Marcogiuseppe dirigió 38 encuentros oficiales, con un balance de 18 victorias, 14 empates y apenas seis derrotas. Estos números reflejaron una campaña de regularidad y le permitieron al equipo mantenerse entre los protagonistas del campeonato.

Uno de los momentos más recordados de aquella etapa fue el triunfo por 2-0 frente a Independiente Rivadavia en el clásico mendocino.