Gimnasia y Esgrima visitó el Gigante de Arroyito, para medirse contra Rosario Central por los octavos de final del Torneo Clausura, con el sueño de seguir avanzando en la competencia y mantener viva la ilusión de pelear por el título.

A los 6 minutos del primer tiempo, Rosario Central se puso en ventaja, tras un pelotazo largo de Juan Giménez, que Jáminton Campaz aprovechó sacándose la marca de César Rigamonti y Luciano Paredes que chocaron dejando al colombiano solo frente al arco.

EL BICHITO APROVECHÓ EL ERROR DEFENSIVO E HIZO DELIRAR AL GIGANTE DE ARROYITO: Campaz anotó el 1-0 de Rosario Central contra Gimnasia de Mendoza en los octavos del #TorneoClausura. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/vjAkEZBDvY — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2026

Un minuto después llegó el 2 a 0 que dejó en aprietos al Mensana: Enzo Copetti presionó en la salida aprovechando un nuevo error defensivo y tras un pase de Campaz, enfrentó a Rigamonti para definir esquinado.

OTRO REGALITO PARA EL CANALLA: Rosario Central presionó y Copetti definió con mucha clase para marcar el segundo gol ante Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/LC6d2W7oqE — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2026

Llegando al final de la primera parte, puntualmente a los 39 minutos, el Canalla pasó a golear, luego de que Vicente Pizarro envie un centro desde la izquierda que Lautaro Carrera, en su intento por despejar, terminó metiendo en contra de su propio arco.

EL BICHO ESTÁ IMPARABLE: gran jugada entre Campaz y Pizarro, centro atrás y gol en contra de Carrera para el 3-0 de Rosario Central contra Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/2CqqKtMMpq — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2026

El complemento tuvo una versión más relajada del equipo de Jorge Almirón, que se conformó con la amplia diferencia lograda en la primera etapa, y si bien pudo ampliarla, la defensa del equipo mendocino evitó otra caída del arco.

En el último suspiro del encuentro llegó el descuento del Blanquinegro, que decoró una tarde para el olvido, aprovechando el error de Jeremias Ledesma luego del remate de Brian Andrada, que dejó solo frente al arco a Facundo Lencioni que mandó a la red la pelota.

¿QUÉ HIZO CONAN? Ledesma dejó un rebote largo y Lencioni marcó el 1-3 de Gimnasia de Mendoza contra Rosario Central. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/GmOxpjPRXI — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2026

Ahora, el equipo de Darío Franco entra en receso, sin más competencias y tendrá que pensar en el 2027, año en el que el formato del torneo cambiará y tendrá que buscar cumplir el objetivo de mantener la categoría y clasificar a las copas internacionales, algo que se le hizo esquivo durante la temporada.