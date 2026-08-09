El Lobo no pudo con Instituto y sumó su segunda derrota en el campeonato

Por la cuarta fecha del torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional del fútbol argentino, Gimnasia y Esgrima de Mendoza visitó a Instituto, en un duelo entre dos de los escoltas de la Zona A.

Durante la primera parte, Instituto intentó un poco más que el Mensana, pero las emociones no aparecieron en Córdoba y así si bien hubo apenas una llegada de peligro por lado, el marcador no se movió. Empate 0 a 0 y al descanso.

En el segundo tiempo, la Gloria fue ampliamente superior y a los 15 minutos ya registraba varias ocasiones de peligro que convirtieron en héroe de la noche a César Rigamonti.

A los 28 minutos, tras un centro desde la izquierda, Matías Tissera saltó a cabecear al borde del área chica y en el aire fue empujado por Germán Guiffrey, por lo que el árbitro no dudó en pitar penal para Instituto.

Alex Luna se hizo cargo de la ejecución con un derechazo abierto que tapó Rigamonti dando un pequeño rebote que nuevamente fue desviado por el arquero del Lobo.

¡¡RIGAMONTI LE ATAJÓ EL PENAL A ALEX LUNA Y LUEGO TAMBIÉN LE TAPÓ EL REBOTE AL 10 DE LA GLORIA!! ¡¡GIMNASIA DE MENDOZA SIGUE 0-0 ANTE INSTITUTO EN ALTA CÓRDOBA!!



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Instituto siguió buscando y a los 35 minutos logró vencer la resistencia del arquero de Gimnasia, figura de la noche. Luna tuvo revancha al ingresar al área con la pelota en los pies y ante la salida de Rigamonti la picó para poner el 1 a 0.

Con todo lo que tenía en cancha, el equipo de Darío Franco fue en busca de un empate que nunca llegó. Así, el Mensana se terminó quedando con las manos vacías y no pudo festejar su segunda victoria consecutiva y todavía no lográ sumar puntos fuera de Mendoza.

¡¡ALEX LUNA TUVO REVANCHA!! El 10 de la Gloria se la PICÓ a Rigamonti, que le había atajado un penal hace un par de minutos, y marcó el 1-0 de Instituto ante Gimnasia de Mendoza.



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Con este resultado, Gimnasia suma 6 puntos y se ubica en la quinta posición de la zona. En la próxima fecha, a disputarse el lunes 17. recibirá en su estadio a Talleres desde las 21:30 horas.

SÍNTESIS DEL PARTIDO:

Instituto (1): Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

Gimnasia y Esgrima (0): César Rigamonti; Juan Franco, Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz, Germán Giuffrey; Fermín Antonini, Matías Recalde, Facundo Lencioni; Julián Ceballos, Luciano Cingolani y Agustín Modica. DT: Darío Franco.

Goles: 80′ A. Luna (I)

Incidencias: 76′ César Rigamonti (G) le atajó un penal a Alex Luna (I)

Árbitro: Sebastián Zunino

Estadio: Juan Domingo Perón

FOTOS: Daniel Cáceres – Cadena 3-.