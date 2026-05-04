El Lobo le ganó a Defensa y Justicia y ya piensa en el Clausura

Gimnasia y Esgrima empató frente a Defensa y Justicia en el cierre de la fase regular del torneo Apertura de la Liga Profesional, en el estadio Estadio Víctor Legrotaglie.

El encuentro, correspondiente a la fecha postergada meses atrás, comenzó con el Mensana liderando las acciones, sin dejar avanzar al Halcón de Varela.

Sin embargo, en la única clara del primer tiempo, la visita se puso en ventaja a los 12 minutos. La maniobra por el sector izquierdo culminó con una triangulación que desacomodó a la defensa local. Juan Gutiérrez, de zurda, envió un buscapié que cruzó toda el área y apareció Ayrton Portillo, quien de derecha definió cruzado ante la estirada de César Rigamonti.

¡Se pone en ventaja El Halcón y se mete en octavos! Portillo marcó el 1-0 para @ClubDefensayJus 💥pic.twitter.com/uz1gfEy4Nw — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 4, 2026

El Lobo no se dio por vencido tras el gol rival y llegó al empate algunos minutos despues, luego de intentarlo en varias ocaasiones.

Llegando a la media hora de juego el equipo de Darío Franco llegó a la igualdad por intermedo de Ezequiel Muñoz que aprovechó el rebote en el palo luego de un cabezazo de Diego Mondino.

¡Lo empató El Lobo Mendocino! Muñoz capturó el rebote y puso el 1-1 para @GimnasiaMendoza 🙌pic.twitter.com/zTJPnomloS — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 4, 2026

Los minutos pasaron y el marcador no se alteró, dejando a ambos equipos afuera – el Lobo ya no tenía chances de clasificar- de la próxima instancia.

En el complemento, se mostró una versión mejorada de Defensa y Justicia que ahogó cada ataque Mensana, en busca de volver a ponerse arriba en el marcador. No obstante, el pasar del tiempo fue apagando la esperanza de los dirigidos por Mariano Soso.

Sobre los 73 minutos, el local logró dar vuelta el resultado con el gol de Luciano Cingolani, tras recibir un pase entre líneas de Ignacio Sabatini, que lo dejó frente al arquero, que nada pudo hacer al remate cruzado del delantero.

¡Se pone arriba El Lobo! Gran definición de Cingolani que marca el 2-1 para @GimnasiaMendoza 💥pic.twitter.com/oczM2UNVPY — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 4, 2026

Con este resultado, el Lobo cerró su primer torneo en la Liga Profesional con 19 puntos, a solo dos del último clasificado y aliviado por tener varios equipos por debajo en la zona roja del descenso.

Ahora, deberá pensar en el segundo torneo, para cumplir el objetivo de permanecer en la élite del fútbol argentino e ilusionarse con posicionarse en lo más alto de la tabla anual para quedar cerca de las copas internacionales del año que viene.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

Gimnasia y Esgrima (2): César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Esteban Fernández, Brian Andrada, Facundo Lencioni, Blas Armoa; Valentino Simoni. DT: Darío Franco.

Defensa y Justicia (1): Cristopher Fiermarín; David Martínez, Lucas Souto, Darío Cáceres, Emiliano Amor, Ayrton Portillo, Aarón Molinas; Santiago Sosa, Juan Gutiérrez, César Pérez y Rubén Botta. DT: Mariano Soso.

Goles: 12´A. Portillo (DyJ); 30′ E. Muñoz (GyE) y 73′ L. Cingolani (GyE)

Árbitro: Bruno Amiconi.

Estadio: Victor Antonio Legrotaglie



FOTO PORTADA: Cristian Lozano