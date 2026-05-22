El llamado de un proteccionista para concientizar sobre el maltrato animal

Desde el año 2007, Pablo Esteban Bottini adoptó a Mendoza como su hogar, pero fue en 2012 cuando su residencia tomó un propósito transformador: el rescate de animales en situación de maltrato y abandono. Hoy, tras más de una década de labor ininterrumpida, su testimonio arroja luz sobre una problemática que parece haber desbordado la capacidad de respuesta estatal en la provincia.

Bottini trabaja de forma independiente, pero bajo una red de cooperación que conecta a particulares, fundaciones y ONGs en todo el territorio mendocino. Su objetivo es claro: rescatar, rehabilitar y encontrar hogares dignos donde los animales reciban el cuidado que les fue negado. Sin embargo, advierte que la voluntad individual ya no es suficiente frente a un escenario que califica como “desbordado”.

Un sistema en crisis

Según el rescatista, la raíz del problema es multicausal, señalando una preocupante combinación entre la falta de educación ciudadana, la escasez de recursos por parte de sectores privados con capacidad de aporte y, fundamentalmente, la ausencia de un compromiso político firme.

“La situación exige una intervención estructural. Necesitamos hospitales veterinarios públicos y jornadas de castración masiva que cuenten con estricto control y supervisión profesional”, afirma Bottini.

Para el activista, el éxito de los operativos de salud animal no debe depender solo de la voluntad del vecino. Propone una modalidad activa donde el Estado “busque a los animales en sus casas”, garantizando el acceso a los quirófanos móviles para aquellas comunidades que, por diversos motivos, no se acercan a los centros de atención.

El laberinto legal y la necesidad de acción directa

Uno de los puntos más críticos de su denuncia radica en la burocracia judicial. Actualmente, los casos de maltrato suelen quedar atrapados en un sistema de expedientes que se dilatan en el tiempo, dejando al animal en una situación de vulnerabilidad prolongada.

Ante esto, se plantea la necesidad de ordenanzas municipales que no solo exijan la castración obligatoria, sino que también agilicen los mecanismos de protección. El foco, sostienen los rescatistas, debe estar en el retiro inmediato de animales que se encuentren atados o presenten signos evidentes de crueldad, eliminando las trabas procedimentales que hoy impiden un rescate efectivo y veloz.

Mientras la discusión política se demora, la red de voluntarios liderada por figuras como Bottini continúa sosteniendo, a fuerza de pulmón y coordinación privada, una realidad que urge por soluciones de fondo en la agenda pública de Mendoza.