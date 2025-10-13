El libertario Bertie Benegas Lynch reemplaza a Espert en Presupuesto y hereda un debate caliente

El libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch asumirá este martes la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, en reemplazo de José Luis Espert, quien pidió licencia tras el escándalo por los presuntos aportes de campaña recibidos de un empresario acusado de narcotráfico.

El reemplazo se produce en un momento clave, ya que la comisión será el escenario principal de la discusión del Presupuesto 2026, un expediente estratégico para el Gobierno nacional. La oposición, integrada por bloques como Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, ya fijó un cronograma de trabajo para evitar dilaciones como las del año pasado.

Según lo acordado, se realizarán seis reuniones informativas entre el 14 y el 29 de octubre, mientras que el dictamen está previsto para el 4 de noviembre, con el objetivo de votar el proyecto a mediados del mes próximo.

La salida de Espert fue motivada por la revelación de que había recibido 200 mil dólares del empresario Federico “Fred” Machado, acusado de lavado de dinero y narcotráfico, durante su campaña electoral de 2019. Tras la denuncia, el legislador presentó su renuncia a la comisión y pidió licencia hasta el final de su mandato, aunque su solicitud aún no fue tratada en el recinto.

El expresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, junto a Fred Machado.

En la Comisión de Presupuesto, los libertarios cuentan con solo seis integrantes, frente a los 20 de UxP, 7 del PRO, 3 de la UCR y representantes de otros bloques menores. Esto obligará al nuevo presidente, Benegas Lynch, a buscar acuerdos políticos con los gobernadores y las fuerzas dialoguistas si el oficialismo pretende avanzar con la iniciativa.

El proyecto de Presupuesto 2026 contempla un crecimiento del 5% del PBI, una inflación del 10,1% y un dólar proyectado a 1.423 pesos para diciembre del próximo año. También se incluyen aumentos del 17% en salud, del 5% en jubilaciones y pensiones, y una asignación de 4,8 billones de pesos para universidades, aunque ese punto podría generar nuevos cruces entre el Gobierno y la oposición.

Las primeras exposiciones estarán a cargo de los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de Finanzas, Pablo Quirno, quienes ampliarán la presentación iniciada la semana pasada. De esta forma, el debut de Benegas Lynch al frente de la comisión marcará el inicio de un debate que promete fuertes discusiones políticas y económicas en el Congreso.