El legado de Mercedes Sosa tendrá un nuevo homenaje en Mendoza

El Espacio Cultural Julio Le Parc será escenario de un homenaje a Mercedes Sosa, una de las artistas más representativas de la música popular argentina. La propuesta busca mantener vigente su legado a través de distintas expresiones artísticas y un recorrido por la historia y el valor de su obra.

El encuentro forma parte de una iniciativa cultural que invita a recordar la trayectoria de la cantante tucumana, reconocida por su compromiso con la música latinoamericana y por la fuerza de sus interpretaciones, que atravesaron generaciones.

La actividad reunirá a artistas y músicos en una propuesta que pone en el centro la canción popular, la memoria colectiva y la identidad cultural. De esta manera, el homenaje busca acercar el repertorio de Mercedes Sosa a nuevos públicos y destacar la vigencia de su legado en la cultura argentina.

El concierto será el domingo 18 de octubre, a las 20, en la sala Tito Francia del Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén. Las entradas tienen un valor de $5.000 y se pueden adquirir a través de Entradaweb.com.