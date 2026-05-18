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El lector de patentes permitió detectar un galpón con vehículos robados en el Valle de Uco

La intervención comenzó tras una alerta del sistema de lectura automática de patentes sobre un vehículo con pedido por hurto agravado.

La Policía de Mendoza desplegó un operativo en el Valle de Uco luego de que el sistema de lectura automática de patentes detectara un automóvil con pedido de secuestro circulando por Ruta Nacional 40.

A partir de la alerta emitida por el Centro de Monitoreo y el seguimiento realizado por cámaras y móviles policiales, efectivos interceptaron el vehículo en Tunuyán y avanzaron con tareas investigativas que derivaron en un galpón ubicado en San Carlos.

En el lugar, personal policial constató la presencia de varios vehículos que registraban medidas judiciales por sustracción y presentaban irregularidades en sus dominios.

Por disposición de la Justicia intervino Policía Científica, personal de Investigaciones y Automotores, mientras continúan las medidas investigativas sobre el inmueble y los rodados secuestrados.

El procedimiento volvió a mostrar el funcionamiento coordinado entre tecnología, monitoreo y despliegue policial en tiempo real para detectar vehículos vinculados a delitos y avanzar sobre posibles puntos de acopio de automóviles robados.

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