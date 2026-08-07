El Le Parc será sede del gran festejo provincial por el Día de la Niñez

El Espacio Cultural Julio Le Parc será el escenario del festejo provincial por el Día de la Niñez. La celebración se llevará a cabo el domingo 16 de agosto, a partir de las 15, y ofrecerá una amplia propuesta de actividades pensadas para que chicos y grandes disfruten de una tarde en familia, con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada habrá espectáculos de circo, payasos, mimos, música en vivo y diferentes intervenciones artísticas que se desarrollarán en distintos sectores del predio. Además, se instalarán espacios recreativos con juegos para todas las edades y propuestas participativas para que los más pequeños puedan disfrutar de una experiencia llena de entretenimiento.

Foto: cortesía Prensa Cultura Mendoza

Como parte de la celebración también se realizarán sorteos de bicicletas, pelotas, camisetas, juguetes y otros premios. La propuesta contará además con un patio gastronómico para que las familias puedan permanecer durante toda la tarde y compartir la jornada en un mismo espacio.

El evento fue presentado por el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar; el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, y el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente.

Además del festejo principal en el Le Parc, distintos Hogares de Niños de Mendoza también tendrán celebraciones especiales durante el mes, con actividades recreativas, espectáculos y entrega de regalos para los chicos que allí residen.