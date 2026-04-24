El Le Parc se llena de nostalgia con una noche para revivir los grandes hits de los 80 y 90

El Espacio Cultural Julio Le Parc se prepara para una propuesta que invita a viajar en el tiempo a través de la música. Con una selección de clásicos inolvidables de las décadas del 80 y 90, el evento promete despertar recuerdos, emociones y ganas de bailar desde el primer tema.

Este sábado 25 de abril será el evento tan esperado en el Hall del Le Parc, a partir de las 20hs todos podrán disfrutar de una experiencia retro. Las entradas anticipadas tienen un valor individual de $20.000 y, para parejas, de $33.000 disponibles aquí.

La iniciativa está pensada para reencontrarse con esas canciones que marcaron generaciones, en una noche donde la pista se convertirá en un punto de encuentro entre distintas edades. Los asistentes podrán disfrutar de un recorrido musical que combina hits nacionales e internacionales, en un clima festivo atravesado por la nostalgia.

Además de la música, la experiencia busca recrear el espíritu de aquellas épocas doradas, donde los encuentros sociales giraban alrededor del baile y la conexión con otros. En ese sentido, el evento no solo propone escuchar canciones, sino también revivir sensaciones y momentos compartidos.