El Le Parc celebrará el 25 de Mayo con una gran peña folclórica en Guaymallén

Mendoza se prepara para vivir una nueva celebración patria con una multitudinaria peña folclórica en el Espacio Cultural Julio Le Parc. La propuesta, organizada por la Subsecretaría de Cultura de la provincia junto a la Municipalidad de Guaymallén, reunirá música en vivo, danza tradicional, gastronomía regional y emprendedores locales en una jornada pensada para toda la familia.

La actividad se realizará este 25 de Mayo desde las 12.30 en el predio ubicado en Mitre y Godoy Cruz, en Guaymallén, con entrada libre y gratuita. Además, desde la organización confirmaron que el evento no se suspenderá por mal tiempo.

La Gran Peña del 25 de Mayo formará parte de los festejos oficiales por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y tendrá como eje central las expresiones artísticas tradicionales de la cultura cuyana y argentina. El encuentro buscará reunir a mendocinos y turistas en torno a la música popular, las raíces folclóricas y el espíritu patrio.

Foto: cortesía prensa Cultura Mendoza

Música cuyana y artistas mendocinos

El escenario principal contará con la participación de destacados artistas locales y referentes del folclore. Entre ellos estarán las Hermanas Abraham, reconocidas por su repertorio de cuecas, tonadas, gatos y chacareras; Leo Rivero, una de las nuevas voces del folclore mendocino; y el grupo Cuarto Creciente, que combina ritmos tradicionales con sonidos contemporáneos.

También se presentará La Rienda, una de las agrupaciones festivaleras más convocantes de la provincia, con un repertorio bailable de zambas y cuecas. A ellos se sumará el Ensamble de la Orquesta Municipal Tito Francia, reconocido por su identidad sonora vinculada a la guitarra cuyana.

La jornada contará además con la participación de importantes ballets y compañías de danza folclórica. Entre ellos estarán el Ballet Municipal de Guaymallén, el Ballet Folclórico Municipal de la Ciudad de Mendoza, la Escuela Municipal de Danzas y el Ballet Origen Gaucho.

Además de los espectáculos artísticos, el predio contará con un importante patio gastronómico donde habrá comidas típicas como locro, empanadas, pastelitos y otras especialidades regionales. También participarán emprendedores y artesanos mendocinos que ofrecerán productos locales durante toda la jornada.