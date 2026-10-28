El “látigo” de Cornejo para los estatales avanzó en el Senado: qué cambia con la reforma

El Gobierno de Alfredo Cornejo dio otro paso en su intento de endurecer y agilizar el régimen disciplinario de los empleados estatales. La reforma impulsada por el Ejecutivo, que ya recibió media sanción en la Cámara de Diputados, avanzó en el Senado con cambios que apuntan a reducir los tiempos de los sumarios y reforzar los controles sobre la asistencia del personal.

La iniciativa reemplaza el régimen establecido por la Ley 9.103 y plantea una reorganización de los procedimientos para investigar y sancionar presuntas faltas dentro de la administración pública. El argumento oficial es que existen expedientes que permanecen abiertos durante años y que esa demora dificulta determinar responsabilidades.

Según los datos expuestos durante el tratamiento legislativo, el ausentismo injustificado representa alrededor del 40% de los sumarios en trámite. Para intervenir sobre ese problema, el proyecto crea la figura del Responsable Administrativo de Presentismo en cada organismo, encargado de controlar los registros de asistencia y comunicar posibles incumplimientos a Recursos Humanos.

Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de un procedimiento especial para determinadas faltas objetivas, como las inasistencias reiteradas. En ciertos casos, la cesantía podrá tramitarse sin un sumario ordinario completo, aunque el empleado deberá contar con una instancia para presentar su descargo y ofrecer pruebas.

La reforma también fortalece la autonomía técnica y funcional de la Oficina General de Sumarios, que podrá iniciar investigaciones de oficio cuando tome conocimiento de posibles irregularidades, sin depender exclusivamente de que otra repartición remita las actuaciones.

Además, se incorporan notificaciones electrónicas, audiencias virtuales y herramientas digitales para reducir trámites y acelerar las resoluciones.

La oposición cuestiona el alcance de los cambios. Durante el debate en Diputados, el peronismo advirtió sobre posibles problemas de imparcialidad cuando una misma repartición interviene en la investigación y resolución de determinadas faltas. Lucas Ilardo, de Fuerza Patria, también cuestionó que el proyecto no se debatiera previamente con los sindicatos estatales.

El oficialismo sostiene que la reforma busca resolver con mayor rapidez los incumplimientos, sin eliminar el derecho de defensa ni las garantías del debido proceso.

El avance en el Senado acerca al Gobierno a uno de sus objetivos en materia de empleo público: un sistema con más controles sobre la asistencia y procedimientos más rápidos para aplicar sanciones. La discusión ahora pasa por cómo se implementará y qué resguardos tendrán los trabajadores frente a decisiones disciplinarias.