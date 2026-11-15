El Laboratorio Urbano de Mendoza lleva su modelo de innovación a un encuentro nacional

El Laboratorio Urbano de la Ciudad de Mendoza continúa ganando espacio como referente en innovación y desarrollo urbano. En esta oportunidad, participó de la primera edición de VEINTE 56: Encuentro de Innovación y Empresa, organizado por el Polo Tecnológico Esperanza, en la ciudad de Esperanza, Santa Fe.

La actividad reunió a más de 150 personas, entre especialistas, profesionales, empresarios y representantes de distintas instituciones. El encuentro tuvo como objetivo compartir experiencias y herramientas tecnológicas para impulsar la innovación en el sector de la construcción, uno de los principales motores de la economía.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

Durante la jornada, el equipo de la Ciudad formó parte del panel “Innovación urbana y eficiencia energética”, donde presentó el proyecto “Experimentando con economía circular para la producción social del hábitat”. La propuesta consiste en desarrollar nuevas soluciones constructivas a partir de materiales plásticos reciclados, mediante un trabajo conjunto entre el Estado, empresas, instituciones académicas y la comunidad.

La experiencia contó con la participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la empresa 3C Construcciones, el sector académico, organizaciones y vecinos. A partir de ese proceso de experimentación y validación, se avanzó en la aprobación de la Ordenanza municipal N.º 4173/2024, que incorporó el sistema de cerramiento desarrollado por la empresa a la normativa local.

El encuentro, que se realiza anualmente, también propone mirar hacia el futuro. Su nombre recupera la historia de Esperanza, fundada en 1856 como la primera colonia agrícola organizada del país, y toma como horizonte el año 2056, cuando la ciudad cumplirá 200 años.