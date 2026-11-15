Search
Instagram Facebook Twitter
LAB URBANO 1
CIUDAD DE MENDOZA

El Laboratorio Urbano de Mendoza lleva su modelo de innovación a un encuentro nacional

El proyecto municipal fue presentado en un encuentro nacional que reunió a especialistas y empresas para debatir sobre innovación y desarrollo urbano.

El Laboratorio Urbano de la Ciudad de Mendoza continúa ganando espacio como referente en innovación y desarrollo urbano. En esta oportunidad, participó de la primera edición de VEINTE 56: Encuentro de Innovación y Empresa, organizado por el Polo Tecnológico Esperanza, en la ciudad de Esperanza, Santa Fe.

La actividad reunió a más de 150 personas, entre especialistas, profesionales, empresarios y representantes de distintas instituciones. El encuentro tuvo como objetivo compartir experiencias y herramientas tecnológicas para impulsar la innovación en el sector de la construcción, uno de los principales motores de la economía.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

Durante la jornada, el equipo de la Ciudad formó parte del panel “Innovación urbana y eficiencia energética”, donde presentó el proyecto “Experimentando con economía circular para la producción social del hábitat”. La propuesta consiste en desarrollar nuevas soluciones constructivas a partir de materiales plásticos reciclados, mediante un trabajo conjunto entre el Estado, empresas, instituciones académicas y la comunidad.

La experiencia contó con la participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la empresa 3C Construcciones, el sector académico, organizaciones y vecinos. A partir de ese proceso de experimentación y validación, se avanzó en la aprobación de la Ordenanza municipal N.º 4173/2024, que incorporó el sistema de cerramiento desarrollado por la empresa a la normativa local.

El encuentro, que se realiza anualmente, también propone mirar hacia el futuro. Su nombre recupera la historia de Esperanza, fundada en 1856 como la primera colonia agrícola organizada del país, y toma como horizonte el año 2056, cuando la ciudad cumplirá 200 años.

ETIQUETAS:

Encuentro de Innovación y EmpresaCiudad de Mendozalaboratorio UrbanoInnovación urbana y eficiencia energéticaVEINTE 56

+ Noticias

Debate

Mendoza: buscan poner un tope a los sueldos de los legisladores

Por: Belén García

CIUDAD DE MENDOZA

El Laboratorio Urbano de Mendoza lleva su modelo de innovación a un encuentro nacional

Por: Violeta Díaz Costa

sueño difícil

La casa propia, cada vez más lejos: Argentina sumó casi 600.000 hogares inquilinos en diez años

Por: María Orozco

Camino a Primera

Godoy Cruz tiene cita con la historia y va por el ascenso: a qué hora es el duelo con Tristán Suárez

Por: Redacción NDI

CIUDAD DE MENDOZA

La Ciudad de Mendoza propone una experiencia para crear y degustar vinos propios

Por: Violeta Díaz Costa

CULTURA MENDOZA

LAB Superior presentará 58 proyectos creativos de estudiantes y egresados mendocinos

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter