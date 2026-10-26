El juicio contra el “Pity” Álvarez llega a sus instancias finales

El juicio oral contra Cristian “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Díaz en 2018 llega a sus instancias finales con las últimas declaraciones de testigos en el Tribunal en lo Criminal y Correccional Número 29 de la Ciudad de Buenos Aires.

Este lunes dieron testimonio los psicólogos Carlos De Marco y Daiana Sinigoj Perito, sumado al psiquiatra Ezequiel Norberto Mercurio.

En el listado también aparece el Padre César Scicchitamo Tagle, conocido también como el Cura Rockero, con quien el artista tiene un vínculo cercano desde hace años y es quien lo acompaña en todo momento. Su declaración fue una incógnita debido a que informó que por la tarde un familiar será sometido a una operación, por lo que podría postergarse.

Antes de una nueva audiencia, en las últimas horas la defensa del músico, conformada por los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños, realizaron un comunicado de prensa en el que advierten sobre el riesgo para la vida y salud de “Pity”, por lo que “suplican la urgente intervención del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En el escrito enviado se destaca que “tramitan tres recursos de queja interpuestos ante la denegación de recursos de inconstitucionalidad, referidos al rechazo de cinco acciones de habeas corpus, al inicio del juicio sin determinación previa de aptitud para afrontarlo y a la omisión de la audiencia de recusación del Tribunal Oral en lo Criminal Nº29”.

“Ante la gravedad institucional de los hechos y la eventual responsabilidad internacional del Estado argentino, se requiere tratamiento urgente de los recursos”, expusieron.

Por último, manifestaron: “Se deja a salvo el buen nombre y honor de los tres jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nº29, así como del fiscal subrogante que intervino ante la ausencia del fiscal Abraldes, quien tomó vacaciones en pleno desarrollo del debate oral”.