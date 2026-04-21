El juez Sarmiento evitó la destitución: fue suspendido unos meses y deberá devolver dinero al Estado

El Jury de Enjuiciamiento de Mendoza resolvió finalmente no destituir al juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento y aplicarle una sanción significativamente menor.

Por una decisión unánime, se decidió una suspensión de seis meses sin goce de haberes, que se extenderá hasta noviembre de 2026.

La decisión marcó un giro en el proceso que mantenía al magistrado al borde de la destitución por presunto mal desempeño. Tras meses de tensión política y judicial, el acuerdo alcanzado en el Jury permitió cerrar la causa sin avanzar en la remoción del cargo.

Según se informó, la resolución fue adoptada luego de un cuarto intermedio en el que se analizaron los términos de una propuesta impulsada por la propia defensa del juez, que finalmente fue aceptada. De esta manera, se evitó el desarrollo completo del juicio político.

De la destitución a una sanción leve

Sarmiento llegaba a esta instancia con un escenario complejo: estaba suspendido desde diciembre de 2025, cobrando el 50% de su salario, y enfrentaba acusaciones por al menos cinco hechos vinculados a decisiones judiciales cuestionadas.

Entre los casos más sensibles figuraban liberaciones de detenidos que luego reincidieron en delitos graves, lo que había generado fuerte presión política y social para avanzar con su destitución.

Sin embargo, el desenlace fue otro. El Jury votó por unanimidad evitar la remoción y aplicar una sanción temporal de 180 días sin sueldo, lo que le permitirá regresar a sus funciones una vez cumplido ese plazo.

Qué implica el fallo

La resolución no solo establece la suspensión hasta noviembre, sino que también obliga al magistrado a devolver parte de los salarios percibidos durante el período en que estuvo suspendido preventivamente.

Con este esquema, Sarmiento queda habilitado para retomar su cargo una vez cumplida la sanción.

Admitió las acusaciones

Sarmiento fue sometido a un juicio abreviado, instancia en la que el magistrado reconoció su responsabilidad disciplinaria por los hechos investigados.

La resolución fue posible luego de que el Procurador General de la provincia prestara su conformidad para la aplicación de este procedimiento, solicitado previamente por la defensa del juez. La acusación privada también avaló el acuerdo, lo que permitió al tribunal avanzar directamente al dictado de la sentencia.