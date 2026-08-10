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El joven imputado por el choque del Acceso Este fue liberado tras pagar una fianza de 10 millones

La investigación sigue en marcha para determinar cómo ocurrió el siniestro que dejó un muerto y tres personas gravemente heridas.

La Justicia ordenó este lunes la libertad bajo fianza de Francisco Iván Santos, de 19 años, quien permanece imputado por el choque ocurrido el sábado en el Acceso Este, en Guaymallén. El joven recuperó la libertad luego de abonar una caución de 10 millones de pesos, mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

Santos fue imputado por la fiscal Giselle Lana por homicidio culposo y lesiones culposas graves agravadas, debido a que el siniestro provocó la muerte de Claudio Assenza, de 43 años, y dejó con heridas de gravedad a su esposa y a uno de sus hijos, de 10 años, quienes continúan internados.

La medida judicial fue adoptada sin modificar su situación procesal. La causa permanece en etapa de investigación y busca establecer las responsabilidades del conductor en el accidente registrado alrededor de las 11.30 del sábado, a la altura del puente sobre calle Alberdi.

De acuerdo con las primeras pruebas incorporadas al expediente, entre ellas una cámara de seguridad, la Nissan Kicks conducida por la víctima circulaba por un carril central del Acceso Este cuando fue impactada desde atrás por el Jeep Renegade que manejaba Santos. Tras la colisión, ambos vehículos cayeron desde el puente hacia calle Alberdi, provocando el fatal desenlace.

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