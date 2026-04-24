El IPV cambió un requisito muy importante y ahora más familias podrán acceder a su casa propia

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) oficializó un cambio importante en el programa Mi Casa que impacta directamente en quienes buscan acceder a una vivienda. La modificación apunta a reducir trabas administrativas y acelerar los procesos de adjudicación, uno de los principales reclamos de los postulantes.

La novedad central es que se amplió el plazo de validez de los comprobantes de ingresos del grupo familiar, que pasó de dos a seis meses (antes el límite era de apenas 60 días). Este requisito es clave porque define el plan de pago y el valor de la cuota inicial al momento de entregar la vivienda. La extensión del plazo evita que muchas familias queden fuera por demoras burocráticas (como la actualización constante de documentación vencida).

Desde el organismo reconocieron que el esquema anterior resultaba demasiado rígido (en función de los tiempos administrativos y legales que demandan las adjudicaciones). Esto generaba un problema recurrente: los ingresos presentados perdían vigencia antes de completar el trámite, obligando a reiniciar parte del proceso. Con el nuevo criterio, se busca cortar ese “círculo de demoras” que complicaba el acceso a la casa propia.

La resolución también establece que el cambio se aplicará automáticamente a todos los expedientes en curso (siempre que aún no tengan definido el plan de pago), sin necesidad de volver a presentar documentación. Además, se mantiene la política de protección del ingreso: las cuotas no podrán superar entre el 20% y el 30% del ingreso familiar (o entre el 15% y el 20% en casos de discapacidad acreditada), garantizando la sostenibilidad económica de los adjudicatarios.

Desde el directorio del IPV remarcaron que la medida no altera los criterios de selección ni la fórmula de cálculo (solo mejora la eficiencia del sistema). En ese sentido, sostienen que la flexibilización permitirá acelerar la entrega de viviendas y facilitar el acceso en tiempo oportuno, un punto clave en un contexto donde la demanda habitacional sigue en aumento.