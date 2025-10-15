El IPAP fortalece la capacitación del sector público con una amplia oferta formativa

El Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP), dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE de Mendoza, continúa impulsando la formación y el desarrollo profesional de quienes integran la administración pública provincial. Con una oferta de cursos virtuales, gratuitos y con certificación oficial, el organismo busca fortalecer las capacidades de los agentes estatales y optimizar la atención al ciudadano.

La propuesta de capacitación del IPAP abarca una amplia variedad de temáticas que van desde procedimientos administrativos y normativas vigentes hasta herramientas digitales y tecnológicas aplicadas al trabajo público. Entre las ofertas más destacadas se encuentran los cursos sobre la Ley Micaela, la Ley Lucio (que aborda la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes), adopción con perspectiva del interés superior, y los programas de la Escuela de Género, Diversidad y Gobierno.

También se dictan capacitaciones en Gestión Documental Electrónica (GDE), Educación Financiera, seguridad laboral con enfoque en ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo), y el uso de herramientas tecnológicas como Excel Avanzado, Google Sheets y Formularios de Google.

En los últimos años, el IPAP ha consolidado su rol como referente en formación estatal, con más de 80 cursos disponibles entre 2024 y 2025, más de 78.000 inscriptos y más de 40.000 certificados emitidos. Estos números reflejan el compromiso del organismo con la mejora continua de la gestión pública y con la jerarquización del empleo estatal, entendiendo la capacitación como una herramienta fundamental para brindar servicios de mayor calidad a los mendocinos.