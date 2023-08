El Inter Miami ganó en la Leagues Cup y Lionel Messi jugará su 41° final de su carrera

Inter Miami ganó a Philadelphia Union por la semifinal de la Leagues Cup y se clasificó a la final del campeonato norteamericano.

El partido disputado este martes terminó con un contundente 4 a 1 a favor del equipo dirigido por el Tata Martino y encabezado por el astro argentino, Lionel Messi.

En un encuentro que se dio bastante nivelado desde el juego, el equipo de Miami se puso arriba del marcador y logró marcar los tres tantos en el primer tiempo de la semifinal disputada en el Subaru Park de Philadelphia, mientras que los locales descontaron cerca del final.

Todo arrancó en el minuto 3, cuando el venezolano Josef Martínez quedó frente a frente con el arquero de Philadelphia y definió cruzado para abrir el partido.

