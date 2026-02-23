El intendente radical que quiere ser un referente en seguridad: qué sumará a su municipio

Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz, viene implementando distintas políticas relacionadas a seguridad que, incluso, otros intendentes quieren adoptar y por eso han firmado convenios. El jefe comunal radical replicará una de las herramientas del Ministerio Público Fiscal.

Se trata de de los totems para hacer denuncias. Esta tecnología, que ya se utiliza en diferentes fiscalías de la Provincia, permitirá una georeferenciación de los delitos. Esta novedad, indicaron desde la comuna, posibilita la mejora en las políticas de prevención que implementa el municipio.

El intendente Diego Costarelli explicó la importancia de acercar a la gente una forma de hacer las denuncias más rápido. “En este caso, en Godoy Cruz instalaremos tres tótems en distintos lugares. Uno estará en el CAU, ubicado frente a la plaza departamental, otro hacia el este, en la Casa del Futuro, y el tercero en el Hiper Libertad”, detalló”. “De esta forma se agiliza el sistema de denuncias, para dar respuestas lo más rápido posible”, dijo.

“Nuestro Departamento de Informática ha desarrollado un software dinámico por medio del cual podemos ver un mapa de georreferenciación del delito en todo Mendoza. Es un mapa que se actualiza a medida que van entrando las denuncias”, indicó Alejandro Gullé, Procurador General de la Suprema Corte de Justicia.

Expresó que de esa manera “marca el lugar exacto desde donde se denuncia y sirve, por ejemplo, para determinar en qué zonas hay más de robos, cuál es el horario en el que más se producen, en qué lugares hay mayor cantidad de tenencias de armas, o denuncias de violencia de género. Entonces, realmente es muy útil y sirve para las políticas de prevención que aplica este municipio”.