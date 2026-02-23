Search
Instagram Facebook Twitter
totems MPF
¿lo imitarán otros?

El intendente radical que quiere ser un referente en seguridad: qué sumará a su municipio

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, instalará tres tótems para hacer denuncias. La tecnología es desarrollada por el Ministerio Público Fiscal y facilita la realización de denuncias por parte de las víctimas de delitos.

Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz, viene implementando distintas políticas relacionadas a seguridad que, incluso, otros intendentes quieren adoptar y por eso han firmado convenios. El jefe comunal radical replicará una de las herramientas del Ministerio Público Fiscal.

Se trata de de los totems para hacer denuncias. Esta tecnología, que ya se utiliza en diferentes fiscalías de la Provincia, permitirá una georeferenciación de los delitos. Esta novedad, indicaron desde la comuna, posibilita la mejora en las políticas de prevención que implementa el municipio.

El intendente Diego Costarelli explicó la importancia de acercar a la gente una forma de hacer las denuncias más rápido. “En este caso, en Godoy Cruz instalaremos tres tótems en distintos lugares. Uno estará en el CAU, ubicado frente a la plaza departamental, otro hacia el este, en la Casa del Futuro, y el tercero en el Hiper Libertad”, detalló”. “De esta forma se agiliza el sistema de denuncias, para dar respuestas lo más rápido posible”, dijo.

“Nuestro Departamento de Informática ha desarrollado un software dinámico por medio del cual podemos ver un mapa de georreferenciación del delito en todo Mendoza. Es un mapa que se actualiza a medida que van entrando las denuncias”, indicó Alejandro Gullé, Procurador General de la Suprema Corte de Justicia.

Expresó que de esa manera “marca el lugar exacto desde donde se denuncia y sirve, por ejemplo, para determinar en qué zonas hay más de robos, cuál es el horario en el que más se producen, en qué lugares hay mayor cantidad de tenencias de armas, o denuncias de violencia de género. Entonces, realmente es muy útil y sirve para las políticas de prevención que aplica este municipio”.

ETIQUETAS:

SeguridadGodoy CruzDenunciaDiego Costarelliministerio público fiscal

+ Noticias

¿lo imitarán otros?

El intendente radical que quiere ser un referente en seguridad: qué sumará a su municipio

Por: Redacción NDI

SIN ACUERDO

Fracasó la conciliación del Gobierno con Fate y el sindicato, y habrá nueva audiencia: ¿cuándo?

Por: Redacción NDI

Acuerdo político

Senado: quién es el nombre de La Libertad Avanza para la Auditoría General

Por: María Orozco

EN CACHEUTA

Operativo en Almafuerte: frustraron el plan de fuga de varios de los presos más peligrosos del penal

Por: Lucian Astudillo

Organismos de control

Mendoza abrió paritarias con APOC y presentó propuesta salarial para 2026: qué ocurrió

Por: María Orozco

Sedes mundialistas

México y el Mundial 2026: qué podría pasar con los partidos tras la escalada de violencia

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter