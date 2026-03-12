El intendente Emir Andraos recibió una obra paralizada y la transformó en el sueño de 300 familias

Con la entrega de viviendas del barrio Bordelongue, la gestión de Emir Andraos puso en marcha un proceso que busca completar uno de los proyectos habitacionales más importantes de Tunuyán.

El sueño de la casa propia se vuelve realidad. Llave en cerradura, mano en picaporte y la apertura de una puerta que dice hogar. Así lo vivieron los vecinos y así también lo demuestra la emoción de los integrantes de la comuna local liderada por Andraos, que ha demostrado capacidad de gestión en cada acción administrativa y jurídica para terminar con la ejecución de las viviendas.

El acto fue encabezado por el intendente Emir Andraos y marcó el inicio formal del cronograma de adjudicación de 300 casas. Estuvieron presentes el diputado nacional Martín Aveiro, la vicegobernadora Hebe Casado, la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial del Gobierno de Mendoza, Marité Badui, integrantes del gabinete municipal, miembros del Concejo Deliberante, vecinos y adjudicatarios junto a sus familias. “Había que decidir si mirar para otro lado o hacernos cargo. Y esta gestión decidió hacerse cargo, con trabajo administrativo, financiero y jurídico”, expresó el jefe comunal durante su discurso. La programación establece la entrega de casas por etapas y anticipa nuevas adjudicaciones en las próximas semanas.

Más allá de lo protocolar, la mañana dejó imágenes: familias recorriendo por primera vez su hogar, niños entrando a habitaciones vacías que desde ahora empezarán a llenarse de vida y fotos frente a la nueva casa. En ese marco, el intendente también puso el foco en quienes esperaron durante meses la concreción de la obra: “Gracias por la espera, gracias por entender, gracias por la angustia, gracias por los enojos. Gracias por considerar esto posible y por el esfuerzo económico también que hicieron para llegar hasta acá”, expresó ante las familias adjudicatarias.

La obra quedó paralizada y el municipio decidió hacerse cargo

El proyecto Bordelongue había sido impulsado originalmente con financiamiento nacional, pero quedó interrumpido en medio del freno general de la obra pública dispuesto por el Gobierno de Nación. En ese contexto, el municipio resolvió asumir un desafío inédito en Mendoza: continuar y terminar con fondos propios un barrio de 300 viviendas.

Durante el acto, el diputado nacional Martín Aveiro remarcó esa decisión política y sostuvo: “Después vienen las campañas, después vienen los gladiadores del relato, los discursos bonitos para las redes sociales, los videos, pero la única verdad es la realidad, y la realidad es que hoy estamos acá”.

En su discurso, Aveiro repasó la cronología de un proceso que comenzó en 2013 con la adquisición del lote y que años después encontró continuidad en la actual gestión municipal. En ese recorrido, puso en valor la capacidad de gestión del municipio y la decisión de no abandonar una obra que ya estaba iniciada, como así también el valor de la palabra que se sostuvo al vecino.

Esa paralización dejó abandonada no solo la obra, sino también la inversión ya realizada hasta ese momento. Con el paso de los meses, la construcción quedó expuesta a la intemperie, convertida en una estructura inconclusa de cimientos, ladrillos y cemento, mientras crecía también la incertidumbre de las familias que habían depositado allí la expectativa de la casa propia.

Frente a ese escenario, la Municipalidad de Tunuyán, encabezada por Emir Andraos, decidió hacerse cargo de la ejecución y avanzar con una salida propia. Fue todo un municipio el que asumió una tarea que hasta entonces no tenía precedentes en la provincia: llevar adelante, desde sus distintas áreas, la concreción de un proyecto habitacional de 300 viviendas.

La decisión no fue menor. Significó asumir una responsabilidad que históricamente había correspondido a otros niveles del Estado. Pero también implicó sostener una convicción política: que detrás de cada vivienda hay una familia esperando una respuesta concreta.

La comuna comprometió fondos municipales para garantizar el acceso a la vivienda de vecinos que durante años no habían podido acceder ni a créditos hipotecarios ni a soluciones habitacionales del Estado provincial. Esa redefinición permitió reactivar el barrio y encarar la finalización de las viviendas bajo conducción local.

Durante el acto, Andraos puso el foco en el valor de esa decisión. “Estas llaves representan mucho más que una casa. Representan el compromiso de no abandonar un proyecto que era necesario terminar. Cuando asumimos esta responsabilidad, lo hicimos pensando en las familias que esperaban su hogar, y hoy esa ilusión se vuelve realidad”, dijo.

La entrega de las primeras 69 casas marca apenas el inicio de un proceso que continuará en los próximos meses hasta completar las 300 viviendas previstas para el barrio.