El intendente de San Carlos defendió el subsidio al gas y reclamó excepciones para el Valle de Uco

El intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, advirtió sobre el impacto que tendría para los vecinos la posible reducción del alcance de la Ley de Zonas Frías, una medida que actualmente permite aliviar el costo del servicio de gas en regiones con temperaturas extremas y que recibió un revés en la Cámara de Diputados en el plan del Gobierno de Javier Milei de eliminar el subsidio.

El jefe comunal, en contrapartida a lo que piensa su socio político y gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, sostuvo que el departamento reúne condiciones climáticas que justifican plenamente la continuidad del beneficio y recordó que distintas localidades sancarlinas registran cada invierno algunas de las mínimas más bajas de la provincia. En ese marco, y ante la inminente sanción en la Cámara de Senadores, el alcalde valletano pidió que San Carlos sea contemplado dentro de las excepciones y alertó que quitar el subsidio afectaría de manera directa a numerosas familias.

Morillas expresó además su expectativa de que el Senado revise la situación y escuche el reclamo del departamento. “No estamos de acuerdo con esta decisión porque el impacto será muy fuerte para la comunidad”, señaló parándose en la vereda contraria a lo que votaron los diputados mendocinos, entre los que se destacaron la radical, y alfil de cornejo en la Cámara, Pamela Verasay, y el exministro de Defensa, Luis Petri, quienes hace cinco años votaron a favor de la Ley de Zonas Frías. El otro radical, Lisandro Nieri, también votó en consecuencia con lo que pretende Javier Milei.

Por último, el intendente brindó detalles de un programa municipal pensado para reforzar la asistencia durante el invierno mediante el acopio de leña. La iniciativa se desarrolla junto a aserraderos, instituciones educativas terciarias y el Concejo Deliberante.

Según explicó, el municipio realizó un relevamiento arbóreo en distintos puntos del departamento y detectó ejemplares que representan un peligro por su estado. Los árboles serán retirados y la madera se utilizará para abastecer a familias durante los meses de bajas temperaturas. Además, adelantó que en agosto se llevará adelante una nueva forestación en las zonas intervenidas.