El intendente de Luján apuesta a una importante obra privada en su departamento

El departamento de Luján de Cuyo busca consolidarse como uno de los principales ejes de crecimiento urbano y económico de Mendoza. Así lo entiende el intendente Esteban Allasino que fue a empaparse del proyecto Valley Boulevard, un ambicioso proyecto impulsado por el Grupo Presidente en el complejo Palmares Valley.

Durante una recorrida por la zona, el intendente Esteban Allasino destacó la magnitud de la iniciativa y su impacto en el desarrollo local. “Conocimos Valley Boulevard, un nuevo desarrollo en Palmares Valley que sigue consolidando a Luján como uno de los principales polos de crecimiento de Mendoza”, afirmó el jefe comunal, quien remarcó la importancia de este tipo de inversiones para el futuro del departamento.

El emprendimiento se enmarca dentro de un desarrollo de usos mixtos que integra oficinas, comercios y servicios, con el objetivo de atraer empresas, generar empleo y acompañar las nuevas dinámicas laborales. “Este tipo de inversiones posicionan a Luján en el nuevo eje económico de la provincia, combinando desarrollo, innovación y calidad de vida”, agregó Esteban Allasino.

El masterplan de Palmares Valley abarca unas 200 hectáreas, donde conviven distintos estilos arquitectónicos, viñedos, espacios deportivos, áreas comerciales y residenciales. Según las proyecciones, el distrito podría albergar a más de 10.000 residentes en los próximos años, lo que genera altas expectativas por el impulso que dará a una zona en plena expansión, donde ya se desarrollan barrios privados y oficinas con vistas a la cordillera.

En ese contexto, Valley Boulevard se presenta como una propuesta orientada al mundo corporativo local y regional. El proyecto contempla oficinas modulares desde 30 metros cuadrados hasta plantas corporativas que superan los 1.000 metros cuadrados. Además, incluye espacios comunes, salas de reuniones, terrazas, áreas para trabajo híbrido y una infraestructura tecnológica acorde a las nuevas demandas empresariales.

La iniciativa apunta especialmente a compañías vinculadas a sectores estratégicos de la matriz productiva provincial, como minería, oil & gas, logística, salud, servicios, tecnología y economía del conocimiento, que actualmente demandan entornos más sofisticados, conectados y adaptados a las nuevas formas de trabajo.

Desde la firma desarrolladora señalaron que el proyecto forma parte de una visión más amplia. “Con Valley Boulevard seguimos materializando una visión: acompañar el crecimiento de Mendoza con desarrollos que interpreten cómo se vive, se trabaja y se hacen negocios hoy. Palmares Valley expresa con claridad ese cambio de escala y de mentalidad, y queremos ser parte activa de esa transformación”, indicaron desde la dirección del Grupo Presidente.