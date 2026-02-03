El intendente de la Ciudad recibió a destacados montañistas que escalarán el Aconcagua

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, recibió a reconocidos referentes internacionales del montañismo que se encuentran en la provincia para participar de una expedición al cerro Aconcagua, uno de los mayores desafíos de la alta montaña a nivel mundial.

Entre los visitantes se destacó Tashi Lakpa Sherpa, montañista de renombre y fundador de la empresa 14 Peaks Expedition, quien desde hace años elige Mendoza como punto de partida para organizar ascensos al Aconcagua con deportistas de distintos países.

Del encuentro también participaron Nima Rimji Sherpa, el escalador más joven en completar las 14 montañas de más de 8.000 metros del planeta, y Shahad Al-Sabah, la primera mujer de Kuwait en alcanzar la cumbre del Aconcagua. Ambos compartieron su experiencia en la provincia y resaltaron las condiciones naturales y los servicios disponibles para el desarrollo del montañismo de alta montaña.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

Durante la reunión se puso en valor la importancia del turismo de montaña como motor económico, ya que genera un fuerte impacto en sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio local, además de posicionar a Mendoza como un destino de referencia a nivel internacional.

Desde el municipio destacaron que este tipo de encuentros fortalecen el vínculo con referentes del deporte y contribuyen a seguir consolidando a la provincia como un lugar clave para el montañismo mundial, gracias al profesionalismo de los guías, la calidad de los servicios y la hospitalidad que caracteriza a la región.