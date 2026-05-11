El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, seguirá internado en observación: qué le pasa

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, permanece internado en observación luego de que un hisopado confirmara que cursa un cuadro de gripe influenza.

Según el último parte médico difundido este lunes, el mandatario municipal se encuentra estable y presenta una evolución favorable. Sin embargo, los profesionales decidieron que continúe un día más internado para seguir monitoreando su estado de salud.

“La influenza es una infección respiratoria viral que puede generar cuadros febriles altos, malestar general y complicaciones, especialmente en épocas de alta circulación de virus”, señalaron en el comunicado oficial.

Además, informaron que una vez otorgada el alta médica, Calvente deberá cumplir con aislamiento durante los días posteriores, de acuerdo con las indicaciones médicas correspondientes.

En el mismo parte, las autoridades sanitarias aprovecharon para recordar la importancia de la vacunación antigripal como principal herramienta de prevención, especialmente en personas con factores de riesgo y en momentos de alta circulación viral.