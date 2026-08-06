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El intendente de Guaymallén denunció a un vendedor de lotes: los detalles de la maniobra

Marcos Calvente, presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal tras detectar la promoción y comercialización de terrenos en sectores donde la normativa vigente no habilita ese tipo de desarrollos.

La Municipalidad de Guaymallén presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue la presunta comercialización irregular de terrenos ubicados en los distritos de Colonia Molina y Puente de Hierro. Según informó el Ejecutivo comunal, se trata de lotes emplazados en zonas donde la normativa urbanística vigente no permite desarrollos residenciales.

La presentación judicial se apoya en actuaciones administrativas, inspecciones e informes técnicos elaborados por distintas áreas municipales. Ahora será la Justicia la que determine si existieron maniobras irregulares y quiénes podrían ser los responsables.

El intendente Marcos Calvente explicó que la denuncia surgió luego de detectar publicaciones que promocionaban la venta de esos terrenos. “Hemos presentado todas las pruebas para que la Justicia investigue estos hechos y determine las personas involucradas y las responsabilidades asociadas”, afirmó.

El jefe comunal señaló además que el municipio tomó conocimiento del caso a partir de consultas realizadas por vecinos interesados en adquirir esos lotes. Según indicó, hasta el momento detectaron una venta concreta y continúan reuniendo información para incorporarla a la causa judicial.

De acuerdo con la Municipalidad de Guaymallén, los terrenos involucrados son de propiedad privada, pero se encuentran en sectores alcanzados por restricciones establecidas en el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, que los destina a reserva ambiental y no autoriza la construcción de viviendas particulares.

Otro de los puntos incorporados a la denuncia está relacionado con la promoción de los terrenos en redes sociales. Según Calvente, quienes impulsaban la comercialización utilizaron imágenes de maquinaria y obras ejecutadas por el municipio para dar la impresión de que existía una intervención oficial en el desarrollo inmobiliario. “Eso también forma parte de las pruebas aportadas a la Justicia“, sostuvo.

Desde el municipio remarcaron que la investigación deberá establecer si existió una maniobra fraudulenta y reiteraron la recomendación de verificar la situación urbanística de cualquier lote antes de concretar una operación inmobiliaria. Para ello, recordaron que los interesados pueden consultar gratuitamente si un terreno cuenta con las autorizaciones correspondientes y si está habilitado para uso residencial.

La denuncia se enmarca en una serie de controles e inspecciones que la comuna viene realizando sobre loteos y desarrollos inmobiliarios en distintas zonas del departamento. Mientras avanza la investigación judicial, el municipio aseguró que continuará con las tareas de fiscalización y con las campañas informativas destinadas a prevenir nuevas situaciones de este tipo.

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