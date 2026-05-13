El intendente cornejista que explotó por la venida de Adorni a Mendoza: “Debería renunciar”

La visita del jefe de Gabinete nacional Manuel Adorni a Mendoza para participar de la inauguración del Parque Solar El Quemado abrió una inesperada interna política dentro del oficialismo mendocino. El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, salió públicamente a cuestionar su presencia y lanzó una frase que generó fuerte impacto: “Debería presentar su renuncia indeclinable”.

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con Aconcagua Radio, según publica diario Los Andes, en la previa de la inauguración del parque solar desarrollado por YPF Luz en Las Heras, considerado el más grande del país y el primer proyecto aprobado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Lejos de esquivar el tema, Lo Presti planteó que esperaba la presencia del presidente Javier Milei por tratarse de un proyecto emblemático para el Gobierno nacional.

“Esperaba que viniera Milei, ya que el RIGI fue algo que él impulsó en la Ley Bases y este es el primero que se inicia y se termina. Por lo tanto, es un hito a nivel nacional”, sostuvo el jefe comunal.

Francisco Lo Presti, intendente de Las Heras.

“Se termina hablando de Adorni y no de lo que se inaugura”

El intendente lasherino consideró que la presencia de Adorni termina opacando el verdadero eje del acto: la puesta en marcha de una obra energética estratégica para Mendoza y para el sistema eléctrico argentino.

“Creo que se termina hablando de su presencia y no de lo que se está inaugurando”, afirmó.

En ese contexto, Lo Presti vinculó sus cuestionamientos a la situación política y judicial que atraviesa el funcionario nacional y aseguró que eso genera un desgaste innecesario para el Gobierno.

“Por la situación de gran envergadura que atraviesa, debería presentar una renuncia indeclinable antes de esperar que el Presidente se la pida”, lanzó.

Las declaraciones llamaron especialmente la atención porque provienen de un intendente alineado políticamente con el gobernador Alfredo Cornejo, quien confirmó la participación de Adorni en el acto junto al ministro de Economía Luis Caputo.

El Quemado, una obra estratégica para Mendoza

Más allá de la polémica política, la inauguración del Parque Solar El Quemado aparece como uno de los hitos energéticos más importantes del año para Mendoza.

El proyecto demandó una inversión cercana a los US$210 millones y tendrá una capacidad instalada total de 305 MW, suficiente para abastecer a más de 233.000 hogares argentinos.

Además, se convirtió en el primer emprendimiento aprobado bajo el RIGI, el esquema impulsado por el Gobierno nacional para atraer grandes inversiones privadas en sectores estratégicos como energía, minería e infraestructura.

Por eso, en el Gobierno provincial consideran la inauguración como una señal política y económica de fuerte peso para posicionar a Mendoza dentro del nuevo mapa energético argentino.