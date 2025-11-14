El Intendente Aguilera firmó las escrituras de traspaso de lotes a nombre de 14 familias de TISA

Ayer al mediodía el jefe comunal se reunió con representantes de las 14 familias; lo acompañaron la Escribana Silvina Iturralde y el Director de Vivienda, Javier Pulido. Después de dialogar con los presentes, agradeciéndoles y felicitándolos por este logro.
Se signaron las escrituras y se les explicó cómo siguen sus procesos a partir de ahora en el Registro de la Propiedad del Inmueble y cuáles son sus responsabilidades contributivas con el municipio y el estado provincial.
Este paso no solo reconoce el trabajo y la perseverancia de cada familia: brinda seguridad jurídica, ordena la situación dominial y abre la puerta a nuevas oportunidades, como la posibilidad de acceder a créditos, planificar mejoras y transmitir su propiedad con respaldo legal.
¿Quiénes escrituraron?
-Walter Fabián Suarez y Verónica Mariela García
-Jesús Ángel Lago y Mayra Luciana Méndez
-Yasna Muñoz Vazquez y Walter Damián Busto
-Dorotea Laura Donaire
– Jorge Emanuel Tello y María Celeste Zuñer
-María Inés Núñez y Ricardo Daniel Carrión
-Yésica Yamila García
-Raúl Alberto Lucero y Miriam Elizabeth Martínez
-Maricel Estela Arrieta
-Ramona De Los Ángeles Elena
-Ana María Andrade Ramírez
-Raúl Gustavo Campos y Elizabeth Sandra Valenzuela
-Mónica Liliana Elena
-Diego Román Leiva y Natalia Verónica Sánchez