El Intendente Aguilera firmó las escrituras de traspaso de lotes a nombre de 14 familias de TISA

Los nuevos propietarios gestionaron -con mucho esfuerzo- la documentación notarial que los hace adjudicatarios y a su vez contribuyentes locales y provinciales de las tierras donde fueron construidas las viviendas donde residen hace más de diez años.

Ayer al mediodía el jefe comunal se reunió con representantes de las 14 familias; lo acompañaron la Escribana Silvina Iturralde y el Director de Vivienda, Javier Pulido. Después de dialogar con los presentes, agradeciéndoles y felicitándolos por este logro.

Se signaron las escrituras y se les explicó cómo siguen sus procesos a partir de ahora en el Registro de la Propiedad del Inmueble y cuáles son sus responsabilidades contributivas con el municipio y el estado provincial. 

  Este paso no solo reconoce el trabajo y la perseverancia de cada familia: brinda seguridad jurídica, ordena la situación dominial y abre la puerta a nuevas oportunidades, como la posibilidad de acceder a créditos, planificar mejoras y transmitir su propiedad con respaldo legal.  

¿Quiénes escrituraron?

-Walter Fabián Suarez y Verónica Mariela García
-Jesús Ángel Lago y Mayra Luciana Méndez 
-Yasna Muñoz Vazquez y Walter Damián Busto
-Dorotea Laura Donaire 
– Jorge Emanuel Tello y María Celeste Zuñer
-María Inés Núñez y Ricardo Daniel Carrión 
-Yésica Yamila García 
-Raúl Alberto Lucero y Miriam Elizabeth Martínez 
-Maricel Estela Arrieta 
-Ramona De Los Ángeles Elena  
-Ana María Andrade Ramírez 
-Raúl Gustavo Campos y Elizabeth Sandra Valenzuela
-Mónica Liliana Elena 
-Diego Román Leiva y Natalia Verónica Sánchez

