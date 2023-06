Un hombre en situación de calle que dormía dentro del hospital Teodoro Schestakow de San Rafael, provocó un incendio en el sector del subsuelo donde se encuentran los caños de ventilación, “y llenó de humo el lugar sin que se produzcan daños en los pacientes”, informaron desde el nosocomio del sur provincial.

“Tenemos problemas con dos personas en situación de calle que vienen al hospital a dormir, trayendo ropa, colchones. Uno de ellos, al parecer tenía ropa guardada en uno de los caños de ventilación, hizo fuego y se prendió esa ropa dentro del caño, y entró muchísimo humo, incluso se prendió fuego parte del caño por dentro”, dijo a Télam Fabián Mora, director ejecutivo del nosocomio.

No obstante, aclaró que “el fuego fue sofocado y se ventiló el edificio, al tiempo que no hubo que evacuar a nadie”. Además, subrayó que el incendio “no fue dentro del hospital, sino que se produjo afuera y no hubo ningún lesionado”.

En el hospital ubicado en Maza y Las Heras, de San Rafael, trabajaron personal de Bomberos, Policía de Mendoza y el Servicio Coordinado de Emergencia.