El informe que presentó Emir Andraos sobre el fenómeno del niño en Tunuyán

El intendente Emir Andraos presentó este miércoles 4 de noviembre un informe sobre las acciones realizadas por la Municipalidad de Tunuyán ante las lluvias persistentes del último mes. En la conferencia explicó cómo se organizaron las intervenciones de las distintas áreas y las delegaciones para atender las contingencias y mantener los servicios habituales en todo el departamento.

El despliegue involucró a Obras Públicas, Servicios Públicos, Defensa Civil, Ambiente, Espacios Verdes, Desarrollo Social y Gestión Social, con participación de Preventores y las delegaciones distritales. El intendente Andraos destacó que la respuesta requirió personal, maquinaria y recursos en distintos sectores al mismo tiempo, además de la coordinación con Irrigación, Hidráulica y Vialidad Provincial.

Entre el 7 de octubre y el 2 de noviembre, las estaciones meteorológicas citadas en el informe de Defensa Civil registraron entre 146,25 y 169 milímetros de lluvia, frente a una media anual departamental de entre 250 y 330 milímetros. Según el registro y la referencia anual considerados, esto equivale a entre el 44 % y el 68 %: en menos de un mes se acumuló una cantidad cercana a la mitad y, tomando la referencia anual más baja, hasta dos tercios de lo que habitualmente llueve durante un año.

Para facilitar el escurrimiento del agua, el plan de trabajo aluvional contempla 18 intervenciones de limpieza, apertura y desobstrucción de colectores, cunetas y cauces, que abarcan más de 12 kilómetros. Diez ya están terminadas, con 4.350 metros intervenidos; otras seis están en ejecución y abarcan 7.100 metros. Además, están previstas dos intervenciones que comprenden otros 1.100 metros.

El mandatario comunal también recordó las tareas preventivas realizadas en el Parque Lombardía junto con Irrigación. Allí se ejecutaron 500 metros de defensa aluvional y la apertura del brazo este del río Tunuyán, para reducir el impacto del agua sobre la margen y proteger la infraestructura del parque.

En materia vial, la Municipalidad informó el reencarpetado de calle Güemes, entre Pueyrredón y Chile, y los trabajos de bacheo en el microcentro con dos equipos municipales simultáneos. Estas reparaciones tienen un alcance estimado de 5.000 metros cuadrados y continuarán en barrios de la ciudad y los distritos.

La planificación también contempla 7.800 metros de construcción de carpeta asfáltica en Quintana, La Puntilla, Ruta 40 vieja sur, Calderón y Belgrano, mediante acciones articuladas con Vialidad Provincial. El intendente explicó que parte de estas intervenciones permitirá retomar calles incluidas en proyectos nacionales que habían quedado frenados.

Desde el primer día, los equipos de Servicios Públicos estuvieron en territorio para responder ante calles anegadas, abrir desagües y mejorar los accesos a las viviendas. Con personal y maquinaria, atendieron las necesidades más urgentes de cada sector, trabajando en la salida del agua y la recuperación de las condiciones de circulación.

Este despliegue incluyó la distribución de 57 bateas de áridos para rellenar y estabilizar calles y accesos, además de trabajos de limpieza, canalización y apertura de drenajes en 8 sectores. Las tareas se realizaron junto con las delegaciones municipales, que permitieron identificar las situaciones y coordinar la llegada de los equipos. La respuesta a las contingencias se sostuvo junto con los servicios habituales y el mantenimiento con motoniveladoras, cuya cobertura supera los 160 kilómetros de calles de tierra urbanas y rurales.

Desde la Dirección de Desarrollo Social, la cercanía con los vecinos permite conocer la situación de cada familia y orientar la asistencia hacia las necesidades de cada hogar. Durante octubre, este acompañamiento se tradujo en la entrega de alimentos, nylon, colchones, frazadas y materiales para proteger y reparar viviendas afectadas por las contingencias.

También se brindó apoyo para la compra de medicamentos, traslados a turnos médicos en Mendoza y entrega de anteojos a personas en procesos educativos. A estas acciones se suman el Ropero Móvil, que acercó vestimenta a once sectores junto con Gestión Social y la Jefatura de CIC, y el programa de Garrafa Social, que desde mayo recorre los distritos para facilitar el acceso al gas a un precio subsidiado.

En arbolado, el intendente informó que el relevamiento detectó más de 500 ejemplares que requieren erradicación, por lo que se establecen prioridades según su peligrosidad. Las tareas comprenden cortes, desrame y despeje de luminarias y cámaras, junto con la coordinación de intervenciones sobre árboles de gran tamaño con organismos y prestadores de servicios.

El intendente Emir Andraos sostuvo que el despliegue se lleva adelante mientras continúan funcionando la atención administrativa, los talleres municipales, los polideportivos y las propuestas culturales y de formación.