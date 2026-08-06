El inesperado motivo por el que Gimnasia podría jugar con Boca en el Víctor Legrotaglie y no en el Malvinas Argentinas

A poco más de un mes del esperado cruce entre Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Boca Juniors, una posibilidad que hasta hace algunas semanas parecía lejana comenzó a ganar fuerza: el Lobo podría terminar recibiendo al Xeneize en el estadio Víctor Legrotaglie y no en el Malvinas Argentinas, como se especulaba inicialmente.

Aunque desde lo económico el estadio mundialista representa una alternativa mucho más atractiva, en las últimas horas apareció un factor que podría modificar por completo los planes. La mayor capacidad del estadio provincial le permitiría a Gimnasia recibir cerca de 10.000 espectadores más y habilitar la venta de entradas para público neutral o visitante, lo que ocasionaría una diferencia económica considerable.

Por qué el Lobo podría recibir al Xeneize en el Legrotaglie

El calendario quiso que el partido entre el Mensana y el club de la Ribera se superponga con otro importante evento que se llevará a cabo en el Malvinas Argentinas durante el mismo fin de semana. El sábado 5 de septiembre, apenas un día antes del compromiso entre Gimnasia y Boca, Los Pumas enfrentarán a Australia en el estadio mundialista por el último test match de la serie internacional.

Según informan fuentes oficiales, la realización de ese encuentro demandará un importante operativo logístico y dejará muy poco tiempo para reacondicionar el campo de juego antes del partido del domingo, previsto para disputarse en el último turno de la jornada, alrededor de las 21:30.

Ese escenario hizo que la posibilidad de mantener la localía en el Víctor Legrotaglie comenzara a cobrar fuerza.