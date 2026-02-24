El índice de confianza en Javier Milei cayó en febrero y acumula tres meses en baja

La confianza en el gobierno de Javier Milei volvió a retroceder en febrero, según el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora la Universidad Di Tella. El indicador cayó 0,6% respecto de enero, sumando el tercer mes consecutivo de bajas, luego del descenso del 2,8% en enero y del 0,1% en diciembre.

El índice alcanzó los 2,38 puntos, lo que implica una caída interanual del 6,8%, de acuerdo con el informe basado en una encuesta realizada por Poliarquía Consultores entre el 2 y el 12 de febrero. Pese al retroceso, el nivel actual se mantiene cercano al promedio de la administración Milei (2,44 puntos) y supera el de la gestión de Mauricio Macri (2,27).

En la comparación histórica, el ranking de confianza ubica a Néstor Kirchner (2,49) como el presidente con mayor promedio, seguido por Milei (2,44) y Macri (2,27). Más atrás aparecen Cristina Fernández de Kirchner en su segundo mandato (1,83) y primero (1,71), y Alberto Fernández (1,69).

El índice se compone de cinco dimensiones. En febrero, la honestidad de los funcionarios subió a 2,76 puntos, al igual que la eficiencia en la administración del gasto (2,29). En cambio, la capacidad para resolver problemas cayó a 2,70, la evaluación general del gobierno bajó a 2,18, y la preocupación por el interés general descendió a 1,99.

El informe también muestra diferencias por perfil sociodemográfico. La confianza es mayor entre hombres (2,62) que entre mujeres (2,11), mientras que los jóvenes de 18 a 29 años lideran con 2,99 puntos. En términos geográficos, el Interior del país (2,60) mantiene niveles más altos que el AMBA, con CABA (2,10) y GBA (2,04).

Las expectativas económicas resultan decisivas: quienes creen que la situación mejorará califican al Gobierno con 4,30 puntos, mientras que los pesimistas otorgan apenas 0,43, evidenciando el peso de las percepciones económicas en la confianza política.