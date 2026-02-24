Search
Instagram Facebook Twitter
javier milei
Informe Di Tella

El índice de confianza en Javier Milei cayó en febrero y acumula tres meses en baja

La confianza en el gobierno de Javier Milei volvió a retroceder en febrero, según el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora la Universidad Di Tella. El indicador cayó 0,6% respecto de enero, sumando el tercer mes consecutivo de bajas, luego del descenso del 2,8% en enero y del 0,1% en diciembre.

El índice alcanzó los 2,38 puntos, lo que implica una caída interanual del 6,8%, de acuerdo con el informe basado en una encuesta realizada por Poliarquía Consultores entre el 2 y el 12 de febrero. Pese al retroceso, el nivel actual se mantiene cercano al promedio de la administración Milei (2,44 puntos) y supera el de la gestión de Mauricio Macri (2,27).

En la comparación histórica, el ranking de confianza ubica a Néstor Kirchner (2,49) como el presidente con mayor promedio, seguido por Milei (2,44) y Macri (2,27). Más atrás aparecen Cristina Fernández de Kirchner en su segundo mandato (1,83) y primero (1,71), y Alberto Fernández (1,69).

El índice se compone de cinco dimensiones. En febrero, la honestidad de los funcionarios subió a 2,76 puntos, al igual que la eficiencia en la administración del gasto (2,29). En cambio, la capacidad para resolver problemas cayó a 2,70, la evaluación general del gobierno bajó a 2,18, y la preocupación por el interés general descendió a 1,99.

El informe también muestra diferencias por perfil sociodemográfico. La confianza es mayor entre hombres (2,62) que entre mujeres (2,11), mientras que los jóvenes de 18 a 29 años lideran con 2,99 puntos. En términos geográficos, el Interior del país (2,60) mantiene niveles más altos que el AMBA, con CABA (2,10) y GBA (2,04).

Las expectativas económicas resultan decisivas: quienes creen que la situación mejorará califican al Gobierno con 4,30 puntos, mientras que los pesimistas otorgan apenas 0,43, evidenciando el peso de las percepciones económicas en la confianza política.

ETIQUETAS:

Javier MileiUniversidad Torcuato Di Tella

+ Noticias

Informe Di Tella

El índice de confianza en Javier Milei cayó en febrero y acumula tres meses en baja

Por: María Orozco

Conmebol

Conmebol definió cuándo hará el sorteo de las copas

Por: Agustin Zamora

Economía hogareña

Las familias argentinas gastaron menos en enero, pese a un leve repunte mensual

Por: María Orozco

Relaciones bilaterales

Argentina fortalece la relación con Israel con un acuerdo en turismo: en qué consiste

Por: María Orozco

Tupungato encendió el espíritu vendimial en Lavalle y brilló en el Paseo Federal

Por: Génesis Sandoval

municiones ocultas

La ministra de Seguridad brindó detalles sobre el intento de fuga de presos en Almafuerte

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter