El INDEC dará a conocer la inflación y prevén un salto por encima del 3%

El cronograma oficial marca que este martes 14 de abril el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes pasado. Tras el 2,9% de febrero, las proyecciones indican que marzo interrumpirá la tendencia a la baja, ubicándose en torno al 3% mensual, lo que representaría el pico más alto registrado desde el mismo periodo de 2025.

Esta aceleración fue ratificada por el titular de Hacienda, Luis Caputo, quien anticipó que el indicador superará dicho umbral. El ministro vinculó este comportamiento a factores específicos: el incremento en el valor internacional del crudo, que encareció la logística y los traslados, y el impacto estacional de la educación por el inicio de clases.

No obstante, Caputo confía en que el proceso de desinflación se profundizará a partir de abril. Las consultoras del sector privado coinciden con este diagnóstico, manejando rangos de hasta el 3,3%, mientras que el REM del Banco Central ajustó sus cálculos al 3% exacto.

En este contexto, el rubro energético y los precios regulados tomaron el protagonismo. La suba de los combustibles, condicionada por el escenario geopolítico global, actuó como un fuerte motor de costos. Sin embargo, el panorama es heterogéneo: mientras que la consultora C&T detectó una inflación del 2,7% en el Gran Buenos Aires con una desaceleración interna durante el mes, el rubro Educación se disparó un 8,7%. Otros sectores con presión fueron Vivienda y Transporte, debido a los ajustes tarifarios y de boletos.

Como contrapartida, el segmento de Alimentos y Bebidas —el de mayor incidencia social— mostró un respiro al subir un 2,7%, una cifra considerablemente menor a los registros previos superiores al 4%. Esta calma se debió a la estabilidad en el precio de la carne y una menor volatilidad en los productos frescos.

Por otro lado, el relevamiento de Orlando Ferreres & Asociados también estimó un 2,7% general, pero destacó una “inflación núcleo” del 2%, lo que daría señales de una desaceleración en la tendencia de fondo.

Finalmente, desde Eco Go elevaron sus estimaciones cerca del 3%, remarcando que el sector educativo pudo haber subido hasta un 12%. Los precios regulados (tarifas y prepagas) avanzaron un 3,4%, compensando la baja en Alimentos, que para esta firma fue del 1,9%. Este último dato, advierten, podría estar vinculado no solo a una mayor estabilidad, sino también a una caída en el consumo por el deterioro de los ingresos.