El increíble caso del mendocino que se disparó seis veces en la cabeza en plena audiencia judicial y sobrevivió

Lo que parecía imposible ocurrió en Mendoza. Un comerciante de 48 años se disparó seis veces en la cabeza y sobrevivió, en medio de una audiencia de mediación con su ex pareja en el Juzgado de Familia de Rivadavia. El hecho, ocurrido el martes 28 al mediodía, dejó atónitos a los presentes y a los propios médicos del Hospital Central, donde el hombre continúa internado en buen estado general.

Según confirmaron los profesionales, una tomografía reveló seis plomos alojados en su cabeza, aunque ninguno logró dañar la masa encefálica. “Está estable, consciente y fuera de riesgo vital”, precisaron desde el centro de salud. La increíble resistencia del paciente, identificado como Juan V., fue calificada como “un caso extraordinario” por los especialistas.

El dramático episodio ocurrió durante la segunda audiencia de mediación entre la pareja, convocada para resolver cuestiones de cuota alimentaria y régimen de comunicación. Nada hacía prever una tragedia, ya que se trataba de un procedimiento pacífico, reservado solo a quienes no registran antecedentes de violencia.

Sin embargo, tras varios minutos de conversación, la mediadora advirtió que no habría acuerdo y dio por finalizada la instancia. Fue entonces cuando el hombre sacó un revólver calibre .22 corto, lo apoyó en su cabeza y se disparó frente a su ex mujer y a la mediadora.

Contra todo pronóstico, se levantó ensangrentado y volvió a dispararse, repitiendo la secuencia varias veces. Los gritos de las mujeres alertaron al resto del personal, que corrió a pedir ayuda. Testigos aseguraron haber escuchado hasta seis detonaciones, aunque en un principio nadie creyó que fuera posible sobrevivir a tantos disparos.

La Policía y una ambulancia llegaron minutos después. El hombre fue trasladado al Hospital Saporiti y luego derivado de urgencia al Hospital Central de Mendoza, donde los estudios confirmaron el dato insólito: los seis proyectiles permanecían en su cabeza sin comprometer órganos vitales.

Pese a su recuperación milagrosa, la Justicia investiga el caso, ya que el ingreso armado a una audiencia judicial implica una violación de protocolo y una posible premeditación del intento de suicidio. La Fiscalía busca determinar cómo el arma logró pasar los controles y si existió algún grado de planificación en el hecho.

Mientras tanto, Rivadavia permanece conmocionada por un suceso que parece desafiar toda lógica médica y humana. En palabras de uno de los médicos que lo atendió: “Nunca vimos algo así. Es literalmente un milagro”.