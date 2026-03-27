El importante cambio que prepara Godoy Cruz para el Hipódromo de Mendoza: ¿de qué se trata?

Este jueves, durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Godoy Cruz, el intendente Diego Costarelli anunció que el Hipódromo de Mendoza será reconvertido en un polo de viviendas y espacios verdes. En ese sentido, el jefe comunal aseguró que el proyecto redefinirá la zona.

Según detalló Costarelli, el municipio viene trabajando desde hace años en un masterplan para el predio. “Este proyecto es urbanismo, pero también es cohesión social. Es calidad de vida. Es futuro”, afirmó el intendente.

De acuerdo a lo expuesto por el jefe comunal, la propuesta incluye la construcción de viviendas, la creación de espacios verdes y la apertura de nuevas calles para mejorar la conectividad entre distintos sectores del departamento. En ese sentido, señaló que el nuevo entramado urbano permitirá integrar zonas y transformar el centro-oeste del área metropolitana.

El Hipódromo alberga competencias como el Gran Clásico Vendimia y el Clásico Patrono Santiago.

Un punto a destacar de la iniciativa es que, si bien en principio el proyecto no afectaría la pista hípica ni la cancha de rugby, no se descarta a futuro el traslado de esas actividades a otro emplazamiento.

En cuanto a los detalles del predio, cabe resaltar que el Hipódromo de Mendoza abarca unas 40 hectáreas en la zona de Villa Hipódromo, y está delimitado por el Corredor del Oeste y las calles Montes de Oca, Armani y Gorriti.

Actualmente, el espacio es sede de competencias tradicionales del turf local -como el Gran Clásico Vendimia y el Clásico Patrono Santiago-, y alberga eventos como la Fiesta de la Cerveza.

Costarelli también habló de la Ciudad del Vino

Durante su discurso, el intendente también mencionó el avance del el proyecto no afectaría la pista hípica ni la cancha de rugby, no se descarta a futuro el traslado de esas actividades a otro emplazamiento.