El Servicio de Hemoterapia del Hospital Notti requiere de la donación de sangre de voluntarios, la demanda es alta y la necesidad de contar con ellos es imperiosa.

El año pasado se trabajó arduamente en la organización de diferentes campañas que le permitieron al Servicio contar con material de hemocomponentes para cubrir la demanda. De hecho, se realizaron 11 campañas y se logró la presencia de 1510 donantes.

Sin embargo, la convocatoria para recibir a donantes continúa, ya que los hemocomponentes tienen fecha de caducidad, al respecto Fabiana Vargas, bioquímica del Servicio comenta que “muchos hemocomponentes se vencen, por ejemplo, las plaquetas duran 5 días. Además, al trabajar con niños muchas veces necesitamos glóbulos rojos nuevos de dos o tres días, dependiendo la patología que debamos atender”.

“Los niños necesitan de la colaboración de todas las personas que puedan venir a donar. Es necesarios que colaboren, participen y que al menos una vez al año se done. La verdad lo ideal sería que donemos por lo menos dos veces al año, teniendo en cuenta que se puede donar en caso de mujer cada 3 meses y los hombres cada 2. De esta manera no tendríamos la necesidad de solicitarles a los padres de los niños, que a veces están muy graves, que busquen donantes. Podríamos llevarles la tranquilidad de que vamos a poder resolver y cumplir con todos los requerimientos que tienen sus hijos y no darles una carga más teniendo que salir a buscar donantes”, resaltó Vargas.

Es importante destacar que por cada donante se pueden salvar hasta 4 vidas, además siempre son necesarias las donaciones regulares ya que las mismas permiten garantizar la disponibilidad de sangre segura en el momento que se precise.

La sangre se separa por componentes, glóbulos rojos, plaquetas y plasma, los mismos pueden ser utilizados de forma individual en pacientes con enfermedades específicas. El Hospital Notti siempre requiere de dadores ya que con los mismos se pueden atender las necesidades de los pacientes oncológicos y con patologías graves de toda la Región de Cuyo.

Aquellos que deseen ser donantes pueden asistir al Servicio de Hemoterapia todos los días de 8 a 10.30 no es necesario sacar turno, aunque la recomendación médica es que se comuniquen previamente al 4132609.

Requisitos para ser donante