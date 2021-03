En el marco de la campaña de inmunización contra el Covid-19, el hospital de Tupungato puso en marcha una aplicación (App) en la cual se deja registro de la cantidad de vacunas colocadas y a quienes.

Con esta herramienta se pretende llevar un control sobre las cantidades y los destinos de las dosis. El titular del nosocomio Eduardo Hidalgo confirmó que en el establecimiento se está implementando esta herramienta en la campaña para mayores de 70 años.

Después de la aplicación de la vacuna (con turno previo), el paciente debe exhibir su DNI, el cuál es escaneado por un celular y partir de allí queda incorporado al sistema de seguimientos, que no solamente contará con los datos del mismo sino también cuál es la vacuna que se coloca y que número de dosis.

Detalles del funcionamiento

La App permite acceder a un informe detallado de la población inoculada, ya sea por lugar de residencia, edad, sexo, etc.; Por otro lado el sistema no permite aplicar vacunas aquellas personas que no tengan domicilio en el departamento.

La iniciativa aún no se ha expandido a otros nosocomios pero es una propuesta para mantener un control de este material. El ultimo escándalo de la vacunaciones «con privilegio» causó importantes conflictos en la Nación y en otra provincias como Mendoza; donde la Justicia ha solicitado listados con detalles de cantidad de personas vacunadas.