La Copa Libertadores tendrá el sábado 28 de noviembre de 2026 una final entre Estudiantes y Palmeiras, programada para las 17 en el Estadio Centenario de Montevideo.

Será la sexta definición para el club platense (que buscará su quinta Copa) y la primera que disputará a partido único.

El historial oficial entre los finalistas reúne tres partidos, todos por la definición de 1968: Estudiantes ganó dos y Palmeiras, uno.

No hubo empates y, como la diferencia de gol no era entonces el primer criterio de desempate, debieron jugar un tercer encuentro en terreno neutral.

El 4 de agosto de 2005 también disputaron un amistoso por el centenario de Estudiantes: Palmeiras ganó 1-0 con un gol de Everton en el primer tiempo, en el viejo estadio platense.

El primer partido de la final se jugó el 2 de mayo de 1968 en La Plata, donde Estudiantes ganó 2-1 con goles de Juan Ramón Verón y Eduardo Flores; Servílio marcó para Palmeiras.

Cinco días después, el 7 de mayo, el equipo brasileño se impuso 3-1 en San Pablo, con dos tantos de Tupãzinho y uno de Rinaldo; Verón anotó para el Pincha.

Como la diferencia de gol no definía la serie, el título se resolvió en un tercer partido. El 16 de mayo, en el Estadio Centenario de Montevideo (mismo estadio en el que se juega este sábado), Estudiantes venció 2-0 con tantos de Felipe Ribaudo y Verón y obtuvo su primera Copa Libertadores.

En 1969, Estudiantes enfrentó a Nacional de Uruguay: ganó 1-0 el primer partido, el 15 de mayo, con un gol de Eduardo Flores, y se impuso 2-0 en la vuelta, siete días después, con tantos de Flores y Conigliario.

En 1970, llegó a la final tras eliminar a River Plate por un global de 4-1 y se midió con Peñarol. Estudiantes ganó 1 a 0 el primer encuentro, el 21 de mayo, con un gol de Néstor Togneri, y empató sin goles la revancha del 27 en el Centenario. Así consiguió su tercera Copa Libertadores consecutiva.

La final de 1971 volvió a enfrentar a Estudiantes con Nacional. El equipo platense ganó 1-0 en la ida y perdió por el mismo resultado la vuelta; el desempate se jugó el 9 de junio en Lima, donde Nacional se impuso por 2 a 0 y cortó la racha de títulos.

Estudiantes regresó a una definición en 2009, 38 años después, ante Cruzeiro: la ida terminó sin goles el 8 de julio en el Estadio Ciudad de La Plata y en la revancha, el 15 de julio en el Mineirao, Henrique puso en ventaja al conjunto brasileño, pero Gastón Fernández y Mauro Boselli dieron vuelta el marcador para el triunfo 2-1 y la cuarta Copa Libertadores del Pincha.