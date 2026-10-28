El gremio de la salud pidió reabrir la negociación salarial por la pérdida del poder adquisitivo

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) solicitó la reapertura de las negociaciones paritarias para los trabajadores del sistema sanitario provincial, en particular para quienes están encuadrados en los regímenes 27 y 38, además de prestadores y contratados. Desde la entidad sindical, conducida por Claudia Iturbe, fundamentaron el reclamo en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios frente al aumento sostenido del costo de vida.

El sindicato cuestionó la incidencia de los incrementos salariales otorgados hasta el momento y señaló que la inflación acumulada durante 2026, junto con las proyecciones para el cierre del año, profundiza las dificultades económicas de los trabajadores. En ese sentido, mencionó una estimación atribuida al Banco Nación que ubica la inflación anual en torno al 30%.

Desde Ampros remarcaron que el reclamo se enmarca en la revisión salarial prevista para el cuarto trimestre del año y advirtieron que no debería demorarse una nueva instancia de negociación. “Estamos en ese período y no hay margen para nuevas postergaciones”, expresaron desde la organización gremial.

Para avanzar con el pedido, la entidad solicitó la intervención del Ministerio de Gobierno para convocar a la Subsecretaría de Trabajo y Empleo y a las áreas de Salud y Hacienda. Además, reclamó que el Ejecutivo provincial designe representantes con facultades suficientes para negociar y alcanzar acuerdos salariales.