El Gran Mendoza se situó entre las diez zonas más pobres del país

Este martes, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicó un informe que indicaba que en 2025 la pobreza en Argentina había caído al 28,2%, lo que representa el nivel más bajo en siete años. Si se pone el foco en el Gran Mendoza, la situación empeora.

Según el informe difundido por el Indec, ese 28,2% se traduce en que al cierre de 2025 la pobreza alcanzó a 8,5 millones de personas. Si se toma como referencia el primer semestre del año, en términos porcentuales la pobreza cayó 3,4 puntos.

La situación en el Gran Mendoza

Si bien el informe del Indec marca un descenso en el índice de pobreza, la realidad es que el número difundido representa un promedio de todo el territorio nacional.

Si se toma en cuenta la situación particular de cada ciudad o región del país, el número varía. Incluso, en algunas ciudades el número de pobreza supera el 40%, muy por encima del promedio.

Uno de los casos en los que el índice supera el promedio nacional es el del Gran Mendoza. Sin llegar a extremos como el de Concordia -que registra un 49,9% de pobres-, la realidad particular de la región metropolitana provincial la ubica entre las diez zonas con mayor pobreza.

En ese marco, según el Indec, el Gran Mendoza registra el 31,9% de pobres, situándose como la novena región más pobre del país.

Las 10 zonas con mayor pobreza